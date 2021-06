Ritrovato il cadavere del giovane annegato

E' stato ritrovato nella prima mattinata di giovedì il corpo senza vita del giovane pakistano scomparso, nella giornata di mercoledì, nelle acque del fiume Sesia all'altezza del ponte della ferrovia di corso Rigola.

La squadra fluviale del Comando dei Vigili del fuoco di Vercelli e il personale del nucleo sommozzatori di Torino hanno recuperato il cadavere del giovane, 22enne pakistano ospite del Centro di accoglienza di Caresana, poco lontano dal luogo in cui era stato visto per l'ultima volta dagli amici.

Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nella zona, purtroppo, ci sono stati diversi incidenti mortali, nel corso degli anni: accertamenti sono in corso sulla vicenda.