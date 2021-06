Guido Michelone: «Stamattina, la mia ultima lezione da professore»

Carissimi Vercellesi,

stamattina ho tenuto la mia ultima lezione da professore al Liceo Musicale dell’Istituto Lagrangia di Corso Italia, l’ex Magistrale, dove addirittura iniziai, a cinque anni, nel 1959, la mia vita di studente, come allievo del mitico "giardino d’infanzia", preludio alle elementari. Da allora sono rimasto nel mondo della scuola, lavorando come insegnante di Lettere già nel 1979, dapprima come supplente in tutte le Medie e Superiori della Città (e anche a Santhià, Varallo, Biella, Villata) quindi per trent’anni al Cavour e ora, dal 2018 al Lagrangia nel Liceo Musicale e in quello Artistico.

Ho conosciuto, e voglio oggi ringraziare di cuore, centinaia (forse migliaia) fra allievi, colleghi, presidi, segretarie, tecnici, genitori, per la stragrande maggioranza di Vercelli e Provincia. Anni intensi, da cui sono nate amicizie durature, carriere importanti, affetti consolidati, conoscenze positive. Ho spesso sognato la pensione, in tempi anche recenti, ma ora sarei bugiardo se dicessi che sono felice per questo traguardo.

Un malinconico senso di nostalgia pervade ora il mio stato d’animo. Passerà, come tutto passa, anche nei sentimenti. Ma resterò docente: da subito, tornando in cattedra a contratto sia in Università sia al Conservatorio, occupandomi di una delle più grandi passioni: il jazz. E, come sempre, continuerò a scrivere e pubblicare libri e articoli. Ma non vedo l’ora di mettermi al lavoro per una nuova iniziativa: formare un Centro Studi per la Città, aperto a tutto il mondo, magari con l’aiuto di tutti voi, pardòn, noi vercellesi. Grazie scuola, grazie Vercelli.