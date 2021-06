«In Piemonte open day vaccinali con Pfizer o Moderna per under e over 30»

«Il Piemonte è stato tra le prime regioni a stabilire che alla fascia di età 18-29 negli open day spettasse il vaccino Pfizer», dichiara il presidente della commissione Sanità Alessandro Stecco dopo che il Comitato tecnico scientifico ha dato un primo altolà alla somministrazione di AstraZeneca negli open day vaccinali.

«A fronte della situazione attuale circa i rari casi di controindicazioni in seguito ai vaccini a vettore virale, come AstraZeneca, e alla raccomandazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco di inocularli a una fascia d’età più alta, però, anche agli over 30 negli Open Day sarà somministrato un vaccino a mRNA come Pfizer e Moderna. In attesa di una nota da parte dell’Aifa e del Cts che chiarisca il da farsi, si ritiene che questa sia la scelta più prudente per le giornate dedicate a vaccino e target predeterminati».

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, facendo capire che l'intenzione del Piemonte è di non fare somministrazioni agli under 60: «Quando Aifa ha dato indicazioni di preferibilità di un vaccino rispetto ad un altro, noi ci siamo sempre adeguati e così sarà ancora. In questo momento abbiamo 115 mila dosi di Astrazeneca a disposizione, tutte destinate ai richiami», dice il presidente.

«Noi attendiamo cosa dice oggi Aifa e la perentorietà delle sue indicazioni - aggiunge Cirio -. Ma un conto è la vaccinazione in base ai vaccini che arrivano dal generale Figliuolo, un altro sono le iniziative in cui puoi scegliere, come lo sono l'organizzazione di eventi, come quelli per i giovani piuttosto che per la montagna o le categorie che sono interessate, ma dove puoi scegliere lo fai nel rispetto rigorosissimo delle indicazioni dell'Aifa».

Da lunedì la Regione dovrebbe cambiare colore e passare finalmente in zona bianca, il governatore Cirio si è dimostrato molto ottimista: «I parametri ci sono, attendiamo domani, che è è il giorno delle pagelle. I numeri, sulle base delle anticipazioni che abbiamo ricevuto, sono da zona bianca, aspettiamo con fiducia la formalizzazione del Ministro della Salute».