Centri estivi comunali: aperte le iscrizioni

Come per lo scorso anno, grazie all’accordo tra il Comune di Vercelli e l’Arcidiocesi, i Centri Estivi per bambini e ragazzi si svolgeranno negli oratori cittadini, dal 21 giugno al 30 luglio, per i bambini della scuola primaria e secondaria di I grado; mentre per i bambini della scuola dell’infanzia, dal 5 al 30 luglio, nella scuola dell’Infanzia Alciati.

Le attività sono state affidate a una referenziata Cooperativa del settore, che garantirà la massima sicurezza, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti. Saranno ospitati fino a 145 bambini e ragazzi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.

Le famiglie, potranno iscrivere i ragazzi per alcune settimane o per tutto il periodo di apertura e potranno avvalersi del servizio mensa alle stesse condizioni dell’anno scolastico.

Soddisfatti per l'accordo il sindaco Andrea Corsaro e l’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo: l'accordo consente di offrire un’attività di interesse educativo e di importante valenza sociale a un numero importante di famiglie, ottemperando alle rigorose prescrizioni imposte dalle normative attualmente in vigore.

I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30. Per la scuola primaria e secondaria di I grado, il servizio sarà attivo negli orari di Spirito Santo, Cappuccini, Regina Pacis e Maddalene, mentre per i bambini della scuola dell’Infanzia (3-5 anni) alla Scuola dell’Infanzia Alciati.

E’ possibile iscriversi a partire da oggi, giovedì 10 giugno e sino al mercoledì 16 giugno 2021. La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it, oppure può essere ritirata in cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, P.zza Municipio n.4.

Una volta compilata in ogni sua parte, la modulistica dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo centriestivi2020.vercelli.start@gmail.com, oppure consegnata a mano nei seguenti giorni: 11, 14 e 15 giugno 2021 dalle ore 16:00 alle 19:00 e sabato 12 giugno dalle ore 9 alle ore 12 all’Ufficio Asili Nido del Comune di Vercelli Piazza Municipio 4.

Per informazioni inviare una mail a centriestivi2020.vercelli.start@gmail.com oppure telefonare al numero 351/7487975.