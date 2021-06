Beppe Scienza allenerà la Pro Vercelli?

Indiscrezione che arriva dalla testata OssolaNews (legata a noi da un patto di sindacation) che da sempre segue le vicende calcistiche di un ossolano doc, Beppe Scienza. Ecco l'articolo firmato da Renato Balducci.

Beppe Scienza potrebbe allenare la storica alla Pro Vercelli. L’ossolano è tra i papabili alla panchina dei bianchi. Secondi i giornali vercellesi, il nome di Scienza, 54 anni, viene accostato con sempre più insistenza alla panchina dei leoni lasciata libera da Francesco Modesto.

Bocche cucine tra i dirigenti di via Massaua, sede della Pro, che ha vissuto una impresa straordinaria quest'anno in C, arrivando ai playoff dov’è stata eliminata negli ottavi dal Südtirol.

Giuseppe Scienza dopo aver iniziato come tecnico nelle giovanili di Pro Patria e di Novara e Torino, è ‘saltato’ in prima squadra a Legnano, poi Viareggio, Cremonese, Feralpisalò, e Alessandria. In mezzo la serie B: a Brescia e in Svizzera. Da tre stagioni Scienza è in Puglia, al Monopoli, con la squadra in campo tra le prime della classe.