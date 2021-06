Nell'area commerciale arriva Action: 20 posti di lavoro nel discount no-food

Action, catena di discount non food leader in Europa, inaugura giovedì 10 giugno il punto vendita di Vercelli in via Bertinetti, (nell'area commerciale lungo la Tangenziale Ovest): sono una ventina i dipendenti, di nuova assunzione, che verranno impiegati nello store, il terzo aperto in Italia dalla società che, ogni settimana, conta oltre nove milioni di clienti negli otto Paesi europei in cui è presente e che ha ottenuto il premio “Retailer of the Year” in diverse categorie.

«Siamo entusiasti di iniziare ad accogliere i clienti a Vercell e di mostrare loro ciò che siamo: piccoli prezzi, grandi sorrisi - dichiara Monique Groeneveld, General Manager Start-Up Countries, attualmente responsabile per l'Italia -. Aprire questo negozio è stato un eccellente lavoro di squadra. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti per il loro infinito entusiasmo, il loro spirito di squadra e la loro dedizione».

Con una superficie di oltre 900 metri quadri il nuovo negozio Action di Vercelli è il più grande di quelli aperti finora in Italia. Al suo interno si trova un ampio assortimento di 6.000 diversi prodotti suddivisi in 14 categorie: biancheria e articoli per la casa, articoli sportivi, cancelleria e decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, articoli per il giardinaggio e il fai da te, prodotti multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici. Il negozio sarà aperto tutti i giorni da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 9 alle 20.

«Nel corso della pandemia - spiegano dalla società - Action ha messo in atto e implementato rigorose misure di sicurezza e di igiene in tutti i punti vendita, come gli schermi di protezione alle casse o i disinfettanti all'ingresso per i carrelli e le mani. In questo modo clienti e dipendenti possono fare acquisti e lavorare con tranquillità.

Dopo l’apertura nel capoluogo e a Carmagnola, lo store di Vercelli è il terzo punto vendita in Piemonte. Il piano delle prossime aperture di Action prevede un altro nuovo store entro la fine di giugno, a conferma dell’interesse della catena per il Piemonte. Le aperture sono organizzate dal management locale in stretta collaborazione con la sede centrale in Olanda. Il negozio sarà gestito da uno store manager supportato da un team di 20 dipendenti. La politica di assunzioni di Action mira a includere personale da ambienti diversi a condizioni di lavoro flessibili. Grazie all'impostazione del negozio, ai piani di crescita e alla cultura dell'azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali, ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti. Più di 1.500 persone sono state promosse all'interno dell'organizzazione nel 2020».