Il mondo della scuola piange una stimatissima prof.

L’Istituto Professionale Francis Lombardi di Vercelli è in lutto per la morte di una docente stimata dai colleghi e amatissima dagli studenti. Marina Della Ferrera aveva 64 anni e da tempo combatteva con un male che, alla fine, ha avuto la meglio.

Pilastro dell’Ipsia da più di 15 anni, la professoressa Della Ferrera era un'infaticabile organizzatrice di attività per l’orientamento, amante della letteratura inglese e del teatro, accompagnava le sue classi a vedere spettacoli in lingua originale, riuscendo ad avvicinare all'inglese anche gli studenti più refrattari. Appassionata e ironica, sempre pronta a spendersi per gli studenti non si è fermata fino all'ultimo: lo scorso anno, in piena emergenza pandemica e già malata ha preparato e accompagnato alla maturità le sue classi quinte.

La donna, che viveva a Casale, lascia la figlia Giulia: il rosario sarà recitato venerdì alle 19, mentre il funerale verrà celebrato sabato, alle 10, nella chiesa del Ronzone.