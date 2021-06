Orti sociali, un laboratorio verde nel cuore della città

Riparte da Argilla, una giovane organizzazione di volontariato attiva a Vercelli, il progetto di potenziamento degli orti solidali che la Diocesi ha messo a disposizione al rione Canadà. Riparte con grande entusiasmo e con molte idee per rendere l'area di strada Cantarana un luogo aperto a tutti i vercellesi, sede di progetti di educazione ambientale, luogo di accompagnamento verso il lavoro per persone in situazione di difficoltà e di produzione di verdure fresche per l'Emporio solidale (ma anche per i cittadini che vogliano sostenere il progetto attraverso un'offerta che consente di portarsi a casa la verdura e la frutta prodotti).

Tanto entusiasmo e impegno sono già stati premiati con l'inserimento del progetto all'interno del bando Green Donors crowfunding per progetti ambientali, ideato da Fondazione Compagnia di San Paolo in collaborazione con Ideaginger. Cliccando QUI è possibile accedere alla pagina in cui sono tutte le offerte con le quali l'associazione pensa di raggiungere la somma di circa 4000 euro necessaria.

«Operiamo principalmente con lo scopo di promuovere, sostenere e coordinare iniziative in campo assistenziale, educativo, culturale, ricreativo e di agricoltura sociale - spiega Manuel Mellace, che guida Argilla -. Crediamo nel rispetto e nella promozione dell’uomo e dell’ambiente e oggi più che mai riteniamo che la socialità che si è persa in questo ultimo anno possa essere recuperata attraverso il contatto dell’uomo con la natura, imparando a riconoscerne il valore essenziale e fondamentale per la nostra vita».

Dal 2019 Argilla ha in gestione l’area degli Ortincittà e i laghetti dell'Oasi delle Rose al rione Isola (entrambi concessi dall'Istituto per il Sostentamento del Clero) e, con l'aiuto di numerosi partner, superando varie difficoltà, è stato possibile promuovere l’inserimento lavorativo di persone fragili: due tirocinanti e un dipendente che, con l'aiuto di un team di volontari - che vanno da un 84enne ad alcuni giovani, tra i quali un ragazzo in sedia a rotelle - sono riusciti a a far partire la coltivazione di diversi prodotti destinati all’Emporio Solidale.

«La novità di quest’anno è che stiamo portando avanti un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare l’Oasi Lago delle Rose di via America, un luogo ricco di potenziale e che vogliamo condividere con la cittadinanza. Il progetto nello specifico prevede l’organizzazione dei laboratori didattici di educazione ambientale da offrire gratuitamente ai bambini delle scuole e dei centri estivi di Vercelli, a partire da questa estate. E’ partita una campagna di raccolta fondi per sostenere i “percorsi didattici ambientali a Vercelli” e chiediamo un aiuto concreto da parte di tutti i vercellesi, e da parte delle aziende locali».

I fondi raccolti verranno utilizzati per acquistare il materiale e preparare l’area per renderla agibile e sicura, predisporre i percorsi didattici pagare le guide per 20 incontri.

«Intanto - prosegue Mellace - abbiamo creato una rete di rapporti e legami che, dalla Diocesi, alla Caritas, al Comune, alla cooperativa La Cometa, al Centro territoriale per il Volontariato sostengono il nostro progetto e siamo pronti ad allargarci a tante altre realtà, come il mondo della scuola con il quale abbiamo già preso i contatti per il prossimo anno».

Orto, serre e frutteto stanno entrano proprio in questi giorni nella loro fase di produzione: fare un salto in via Cantarana, a pochi metri dal centro sportivo, può essere un'occasione per scoprire questa bella realtà associativa e i molti progetti in corso.