Nasce la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ecco il nuovo emblema

Monte Rosa, Laghi e Alto Piemonte: questi gli elementi identitari dei territori di riferimento nella nuova denominazione della Camera di Commercio, nata ufficialmente lo scorso dicembre dall'accorpamento degli Enti camerali di Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Oltre al nome, la Camera di Commercio ha adottato anche un nuovo emblema, che si affianca al marchio distintivo del sistema camerale.

La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, 9 giugno, nelle sale della Fondazione Pistoletto. “Promuovere lo sviluppo delle imprese rappresenta la missione degli Enti camerali che svolgono un ruolo di corpo intermedio strategico per l'economia locale – commenta il presidente Fabio Ravanelli – La conoscenza delle specificità territoriali è fondamentale per mettere in atto interventi efficaci e rispondenti ai bisogni reali degli imprenditori: con la nuova denominazione e il nuovo emblema vogliamo esprimere gli elementi identitari che contraddistinguono l'area di competenza dell'Ente camerale, rafforzando e valorizzando il legame con un territorio che, grazie all'accorpamento delle Camere di Commercio, rappresenta la seconda area piemontese per numero di imprese”.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il vicepresidente Alessandro Ciccioni: “La nascita dell'Ente camerale rappresenta una ricchezza per ciascuna delle realtà provinciali coinvolte, che possono contare su un patrimonio di vocazioni e risorse territoriali ancor più diversificato: per l'elaborazione del nuovo emblema abbiamo dunque pensato di coinvolgere Michelangelo Pistoletto, artista apprezzato a livello internazionale e fortemente legato al Biellese, suo territorio d'origine”.

Così ha commentato Pistoletto: “Il simbolo del Terzo Paradiso, riconfigurazione del segno matematico dell'infinito, è composto da tre cerchi consecutivi. I due cerchi esterni rappresentano tutte le diversità, tra cui natura e artificio. Quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo generativo della nuova umanità”. Il direttore di Cittadellarte Paolo Naldini ha aggiunto: “Con il simbolo del Terzo Paradiso, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte si fa portatrice e interprete di un programma fondato sull'armonia tra la natura e l'artificio tra il pianeta e la nostra industria. La collaborazione tra l'arte, l'ecologia e il settore imprenditoriale-commerciale rappresenta un segnale che caratterizza in modo speciale il nostro territorio ma è di interesse per tutti”.