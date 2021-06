«Un politico serio, fermo nelle sue convinzioni, ma rispettoso di tutti»: ricordi di Gilberto Valeri

La competenza, la signorilità, la passione per la cosa pubblica. Vercelli ricorda Gilberto Valeri, esponente di spicco del Pci e poi di Pds, morto a 86 anni. Giovedì mattina, alle 10,15, davanti all'abitazione di via Camillo Leone 8 ci sarà il commiato: la salma arriverà dall’ospedale di Novara dove Valeri era stato ricoverato a causa di un'emorragia cerebrale.

Intanto nelle scorse ore sono stati moltissimi i vercellesi che, a titolo personale e politico, hanno voluto ricordare un politico d'altri tempi, per il quale la passione per la cosa pubblica è stata un tratto caratterizzante della vita.

«La Provincia di Vercelli, con il presidente Eraldo Botta e tutti i consiglieri esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa «di uno dei maggiori protagonisti della vita politica vercellese fra gli anni Ottanta e Novanta, presidente della Provincia per due mandati, dal 1991 al 1995 e dal 1995 al 1999. L'Amministrazione si unisce al dolore della famiglia e dei molti amici».

Di «un maestro e una fonte inesauribile di spunti e di stimoli per la vita politica e amministrativa della città», parlano invece i SiAmo Vercelli, gruppi al quale Valeri aveva guardato con stima nelle elezioni del 2014. «A Gilberto va il nostro commosso ricordo e la nostra riconoscenza. Era un amico e abbiamo condiviso con lui molte cose. Siamo tutti dispiaciuti e ci sentiamo vicini alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene».

Un'amicizia che affonda le radici in anni lontanissimi è quella ricordata da Pier Giuseppe Barbonaglia, già sindaco di Santhià. «L'avevo conosciuto tantissimi anni fa quando era Presidente del Comprensorio. Lui era una delle punte di diamante del Pci, io ero un semplice consigliere comunale della Dc del Comune di Santhià. Mi volle come suo vice presidente e l'amicizia nata allora non si interruppe mai e anche in tempi recenti ci si incontrava spesso per parlare soprattutto di tutela dell'ambiente. Certamente un personaggio..... scomodo ma onesto, competente, serio e rispettoso delle idee altrui anche se contrastanti con le sue».

Alessandro Bizjak, già consigliere regionale con la presidente Bresso, ricorda che «Il tempo che passava non gli aveva minimamente scalfito la grinta e la passione per tutto ciò che è politica. Raramente ho incontrato persone che pur non ricoprendo da anni ruoli pubblici hanno conservato con documentata competenza, dedizione per il territorio e afflato verso il bene comune. Si poteva, come mi è capitato diverse volte, non essere d’accordo ma non si poteva non riconoscergli coerenza fra idee e comportamenti. L’avevo incrociato ancora nel mese scorso e mi aveva intrattenuto sulle vicende del Medioriente con lucidità non comune. Mi rimarranno impresse le sue telefonate a tratti ruvide, a volte scomode, nelle quali mi sembrava però di cogliere affetto che spero di essere stato in grado di ricambiargli. Ti sia lieve la terra, buon viaggio Gil».

E anche gli avversari politici ricordano un vero signore. «Quando iniziai la mia modesta carriera nel 1995 - scrive in un post Renzo Masoero, ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Livorno Ferraris - venni eletto nelle liste di Alleanza Nazionale insieme a Gianluca Buonanno alle elezioni provinciali. Il presidente era Gilberto Valeri, dell'allora Pds che arrivava orgogliosamente dal Pci. Io, per gentile concessione di Gianluca venni nominato capogruppo per cui nei cinque anni di legislatura ebbe tantissime occasioni di riunioni con lui. Lo ricordo una persona educata che aveva grande rispetto. Fermo sulle sue posizioni, ovviamente diverse dalle mie, lavorammo bene insieme e anche negli anni a seguire quando lui non era più presidente (succedemmo Baltaro e poi io): ogni incontro era un'occasione per parlare della Provincia, che aveva sempre nel cuore. Incontri cordiali e garbati, qualche reciproca confidenza... L'ho rivisto ai funerali di un altro pilastro della Provincia, la dottoressa Gianna Maffei, e anche in quella occasione facemmo quattro parole. Ci tenevo a ricordare il presidente Valeri persona garbata, competente e dal quale ho appreso anche preziosi insegnamenti».