Party notturno: 8 persone multate

Nella nottata del 6 giugno, alle ore 2 circa, durante un servizio di controllo del territorio, la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta presso un’abitazione privata nel centro cittadino, in cui si stava svolgendo un party al quale avevano preso parte 8 persone.

A seguito dei dovuti accertamenti, le persone, tutte non conviventi in quella casa, sono state sanzionate dalla Squadra Amministrativa della P.A.S. della Questura di Vercelli per aver violato il divieto di assembramento tra persone, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.P.C.M. del 2.03.2021.