Fiamme alla Sanac: danni al capannone e alle presse idrauliche

E' stato necessario l'intervento di varie squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Vercelli e di Novara per domare il vasto incendio che, poco dopo le 16,30, ha interessato la Sanac di Gattinara, azienda siderurgica che si trova in corso Garibaldi 321, alla periferia delle città in direzione Lozzolo.

L’incendio ha interessato parte del capannone e presse idrauliche e l'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta l'area. Non si registrano feriti, mentre il conto dei danni è ancora in corso.

Suò posto i Carabinieri di Borgosesia per gli accertamenti del caso. Al momento le cause dell'incendio sono in via di accertamento.