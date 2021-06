«Una sanità che guarda ai bisogni del territorio»: Eva Colombo, nuova manager dell'Asl, presenta i cardini del mandato

Una sanità che guarda alle eccellenze ospedaliere ma anche ai servizi da offrire in tutti i centri del territorio, compresi quelli più piccoli. Il mandato del direttore generale Eva Colombo parte dall'ascolto delle istanze del vercellese e non a caso i primi giorni di lavoro sono stati dedicati alle visite agli ospedali e all'incontro con i sindaci di Vercelli, Borgosesia e della zona valsesiana. A presentare le linee dei prossimi anni è stata la manager, insieme a Gualtiero Canova e Gabriele Giarola, direttori sanitario e amministrativo.

«Ho lavorato per otto anni come direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria della Valcamonica - esordisce la manager - e conosco bene quali sono i problemi delle realtà di montagna e dei territori con popolazione anziana e sparsa in centri di dimensioni piccole e piccolissime. I sindaci mi hanno confermato la richiesta di mantenere servizi minimi ma efficienti per i centri della valle e di riservare un'attenzione particolare al tema della cronicità e degli anziani». Nell'agenda della direzione Asl troveranno spazio, dunque, i temi della telemedicina, il potenziamento delle Case della Salute, il dialogo con i Medici di Medicina Generale per rafforzare l'attività sul territorio e le campagne di prevenzione. «Tutti progetti - spiega Colombo - che adesso imposteremo e dei quali vedremo i risultati al termine del mandato triennale, o forse addirittura dopo, ma che a mio avviso rappresentano la strada da seguire per questo territorio».

Quanto ai due ospedali dell'Asl, Colombo ha definito il Santi Pietro e Paolo di Borgosesia «Un gioiellino al servizio della valle. Una struttura nuova, moderna, con margini di miglioramento e valorizzazione dei servizi. Una struttura importante per la Valsesia - ha aggiunto - perché può funzionare anche da polo di attrazione per figure di operatori sanitari che, dopo essersi formati, auspicabilmente non troppo lontano, possono restare a prestare servizio nella loro terra».

Sul Sant'Andrea il discorso è sospeso: la struttura ha ormai un numero di anni significativo, ma Colombo nota che «la distribuzione degli spazi interni è molto interessante; la sua planimetria consente di ipotizzare alcuni interventi e, comunque, ho verificato che la struttura ha retto bene l'onda covid e le sue vaste dimensioni hanno consentito di creare percorsi differenziati».

Nelle prossime settimane verranno programmati incontri con i capi dipartimento ospedalieri e con i medici di medicina generale e si procederà alla nomina del direttore sanitario di presidio dopo la partenza della dottoressa Emanuela Pastorelli alla volta dell'Asl di Verbania. Infine, sullo sfondo, la nomina del futuro direttore sanitario aziendale, visti i raggiunti limiti di età da parte di Canova.

«Ho accettato di buon grado quest'esperienza in un momento in cui, a causa della pandemia, l'attività chirurgica che è stata tutta la mia vita professionale, era ferma - dice Canova -. Questi mesi sono stati molto interessanti e professionalmente arricchenti perché, tra l'altro, mi hanno anche permesso di capire meglio alcune dinamiche aziendali che finora avevo analizzato solo dal mio ruolo di primario. La scelta di lavorare nel vercellese, per me, è stata dettata dal legame che mi unisce a questo territorio in cui sono nato e cresciuto (a Gattinara, ndr) e volentieri ho accettato di affiancare per alcuni mesi la nuova direzione, facendo un po' da collegamento tra il passato e il presente».

Pronto a vivere una nuova esperienza anche Gabriele Giarola, per quasi 30 anni in forza all'Azienda ospedaliera universitaria Maggiore di Novara, dove si è occupato di personale e gestione dei rapporti sindacali. «Sono vercellese, da sempre vivo a Fontanetto e per me è un'esperienza importante da svolgere al fianco di persone che stimo per competenza e qualità professionali».