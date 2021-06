«Il calcio, quello vero, è nato qua: a Vercelli, Novara, Alessandria, Casale»

Oggi, con voto unanime, il Consiglio Regionale ha votato l'istituzione della Giornata celebrativa del quadrilatero del calcio piemontese. Di seguito l'intervento del Consigliere Carlo Riva Vercellotti che ben conosce il calcio di provincia, la sua storia e, soprattutto, i suoi valori.

Sono convintamente favorevole all’istituzione di due momenti di ricordo del Grande Toro e delle vittime dello stadio Heysel per contrastare ogni forma di violenza negli stadi.

Avendo presentato l’emendamento che istituisce la Giornata del Quadrilatero piemontese sono ancora più convinto dell’importanza di fermarsi un giorno per ricordare dove nasce il calcio italiano, in quattro città di provincia piemontesi: Vercelli, Novara, Alessandria e Casale.

Un calcio distante dal lusso di giocatori super pagati, distante dalle speculazioni finanziarie, distante dalle stragi e dalle violenze fuori e dentro gli stadi.

Un calcio genuino, dove i campioni d’Italia erano piemontesi, dove gli unici rivali degli inglesi erano squadre piemontesi, dove in trasferta si andava in bicicletta, dove le rivalità tra città erano accese ma a prevalere erano gli sfottò, non certo la violenza brutale o le morti. Un tempo dove il calcio italiano era il quadrilatero.

Sono convinto dell’importanza di questo ricordo perché è giusto condannare la violenza negli stadi e le gesta straordinarie del grande Toro, ma dobbiamo anche ricordare come quel grande Toro affondi le sue radici dall’esperienza del quadrilatero e come in quel grande Toro giocarono tantissimi giocatori piemontesi. Ne ricordo con piacere alcuni vercellesi, Ferraris II ed Eusebio Castigliano.

In quei vent'anni di protagonismo sportivo del Quadrilatero c’è una stagione e una data evocativa, quella del 1921-22 dove la Pro Vercelli vinse il suo settimo scudetto insieme alla Novese che disputò un campionato “minore” ma ugualmente riconosciuto dall’allora Federazione.

Il 2 ottobre di cento anni fa ben sei squadre piemontesi aprirono con successo la stagione sportiva, vinse la Pro Vercelli ma le squadre piemontesi si piazzarono tutte nelle posizioni di testa della classifica.

Non fu sono un periodo straordinario per le squadre piemontesi ma anche per i grandi nomi che costellarono quel periodo e quelli che presero il testimone di quel periodo: uno su tutti Silvio Piola, il più grande cannoniere della storia italiana, esempio di valori e di lealtà sportiva e orgoglio non solo piemontese ma dell’intera nazione avendo portato l’Italia al successo ai mondiali del 1938.

Dietro quegli anni ci sono storie autentiche di uno sport sano che i nostri nonni hanno tramandato e che ancora oggi possono tramandare.

Ora, solo grazie al paziente lavoro di giornalisti appassionati, di amanti dello sport è stata recuperata la memoria di un tempo lontano quando lo sport erano centrato sull’etica, sui valori, e sull’agonismo, non sui soldi.

Ecco, Presidente perché ritengo importante quel ricordo da parte delle istituzioni.

Per questo non posso che ringraziare la Giunta per la sensibilità dimostrata, così i colleghi di maggioranza e minoranza, con l’auspicio che possa essere questa norma l’occasione, in futuro, di promuovere e favorire lo studio, la conservazione, la valorizzazione di quei momenti, di quei personaggi, di quei valori.