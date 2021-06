Trino supera il 50% dei residenti vaccinati con almeno una dose

«Con il weekend appena trascorso abbiamo raggiunto e superato la quota del 50% di residenti trinesi vaccinati con almeno la prima dose. Manca poco alla fatidica soglia del 70% che ci permetterà di raggiungere l’immunità di gregge». A tracciare il quadro di una campagna che procede a ritmo serrato è il sindaco della cittadina, Daniele Pane.

«A oggi - spiega - 3.478 persone sono state vaccinate con prima dose pari al 50,89%% dei residenti, ovvero il 55,34% dei soggetti vaccinabili (over 12); 1.784 soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale pari al 26,10% dei residenti, ovvero il 27,22% dei soggetti vaccinabili».



Il dettaglio per fasce d'età vede tra gli over 80 il 90% dei soggetti residenti vaccinati: nella fascia 70/79 l'86%; nella fascia 60/69 il 79%; nella fascia 50/59 il 69%; nella fascia 40/49 il 34%, nella fascia 30/39 il 26% e infine nella fascia 16/29 già il 13% dei soggetti residenti vaccinati.



«La situazione del contagio è stazionaria - aggiunge Pane -. Il dato degli attualmente positivi è pari a 29 persone (pari a 424 positivi ogni 100.000 abitanti); da questa settimana il dato dovrebbe tornare a scendere questo dato, così come quello delle quarantene».