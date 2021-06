Momenti di paura questa notte a Cavaglià. Secondo le prime ricostruzioni il conducente un'auto ha perso il controllo ed ha terminato la sua corsa in un fossato, a pochi passi dalla strada. Nel sinistro autonomo nessuno è rimasto ferito.

Sul posto si sono portati, oltre ai sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso, anche i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza della zona.