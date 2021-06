Piscine, Forte e Nulli Rosso: «Il merito è della nostra amminsitrazione»

Non è l'imminente conclusione del cantiere a mettere la parola fine alla lunga polemica sulle piscine vercellesi. In una conferenza stampa svolta nel pomeriggio di lunedì davanti al cantiere del Centro Nuoto, l'ex sindaca Maura Forte e l'ex vice, Carlo Nulli Rosso, attaccato a muso duro l'amministrazione Corsaro.

«Dopo aver osteggiato in tutti i modi il progetto - dicono - e dopo aver assicurato che l'avrebbero revocato, non solo lo hanno tenuto, ma ora cercano di intestarsi il merito di un intervento che, invece, abbiamo portato avanti noi. Con grande fatica e mille difficoltà ma nella certezza di fare la cosa giusta».

E, dichiarandosi soddisfatta per la possibilità che i vercellesi abbiano finalmente un impianto coperto, Forte ricorda che «E' stata la nostra amministrazione ad aver affrontato il problema. Noi abbiamo ereditato piscine chiuse, cause legali e progetti di finanza impossibili da realizzare. E, coraggiosamente, abbiamo preso una strada che oggi dà i suoi frutti». Sorvolando sulle polemiche che, all'interno del Consiglio avevano rallentato l'iter per i lavori di copertura della vasca esterna, Forte e Nulli Rosso precisano che «Tutte le soluzioni di cui oggi l'amministrazione si dichiara soddisfatta sono merito nostro: nostra la scelta di posare la copertura in policarbonato che consentirà un rilevante risparmio energetico; nostra la scelta di allungare la vasca per poterla omologare; nostra la decisione di creare i posti interni per seguire le gare».

«L'amministrazione Corsaro - attacca Nulli Rosso - ha deciso solo di abbattere le tribunette esterne per far posto a un ristorante che, nei sogni, avrebbe dovuto attirare clienti dai centri vicini. Ma che, alla prova dei fatti, nessuno intende realizzare. E l'altra bella idea che hanno avuto è stata quella di abbattere il vecchio Centro Nuoto per liberarsi dell'amianto che, nel loro irrealizzabile piano di finanza di progetto avrebbe invece dovuto essere incapsulato».

Sulla trasformazione della vasca interna in piscina estiva anche Maura Forte resta molto critica: «Il nostro progetto prevedeva la riqualificazione dell'intera struttura coperta, con la creazione di sauna, palestra e locali per il benessere. Ora, invece, ci troveremo un'altra piscina estiva la cui utilità è dubbia, visto che nemmeno si riesce a riempire l'ex Enal».

E, a proposito dell'ex Enal, Nulli Rosso annuncia una prossima interrogazione: «Voglio proprio capire quale autorizzazione sia stata ottenuta dalla Sovrintendenza per coprire la pavimentazione storica in cemento di un edificio razionalista - dice - e quali siano i capitoli di bilancio in cui sono previsti interventi per l'ex Enal, perché non mi risulta che se ne sia mai parlato».