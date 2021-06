Covid, over 60enni non vaccinati: parte la "campagna di recupero"

Inizia l'attività di recupero degli over 60 che non hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid. In Piemonte, su 1.470.000 over 60, sono 228mila coloro che non hanno ancora espresso la volontà di essere vaccinati: 124mila tra 60-69 anni (su una popolazione complessiva di 578 mila in tutto il Piemonte); 67mila tra 70-79 anni (su una popolazione complessiva di 485mila in tutto il Piemonte); 37mila over 80 (su una popolazione complessiva di 407mila in tutto il Piemonte);

Per riuscire a dare la massima copertura a questa fascia della popolazione sono state decise alcune azioni: coloro di cui il sistema sanitario ha il numero di cellulare riceverannno direttamente una proposta di convocazione tramite sms per l’appuntamento vaccinale programmato dalla propria Asl.

Nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro con i medici di famiglia, ai quali verrà chiesto supporto affinché iscrivano in piattaforma direttamente i loro pazienti che non hanno ancora aderito in modo che il sistema possa inviare loro una proposta di convocazione per il vaccino.

Ad ogni sindaco sarà richiesto di intervenire con attività di sensibilizzazione generale sulla popolazione per invogliare quanti tra i cittadini del proprio comune non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale.

Tutte le azioni saranno svolte nel pieno rispetto della privacy e della libertà di scelta di ogni cittadino.