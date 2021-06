Vaccinazioni: spostamento della sede per 350 persone

Spostamento d'urgenza della sede vaccinale per 350 persone che hanno ricevuto la convocazione per la vaccinazione al Globo per giovedì 10 giugno.

Lo rende noto l'Asl, spiegano che «tra lunedì sera e martedì i cittadini interessati riceveranno un nuovo sms di convocazione che sposta la vaccinazione in via Farini, all'ex monastero di Santa Chiara, sempre per la medesima giornata. Lo spostamento è legato a inderogabili lavori di asfaltatura che interesseranno la strada di accesso al Globo».