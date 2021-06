Si allenta il coprifuoco: da stasera scatterà a mezzanotte, tra una settimana l'abolizione

Si allenta il coprifuoco. Da questa sera, lunedì 7 giugno, cadrà un altro pezzo di questo divieto con lo stop alla libera circolazione - salvo motivi di lavoro, salute e urgenza - che passerà dalle 23 alla mezzanotte. Un'ora in più di "libertà" utile soprattutto per bar e ristoranti, che potranno prolungare ulteriormente l'orario di apertura.

E' quanto accadrà in Piemonte, che si trova attualmente in zona gialla, fascia nella quale - salvo sorprese - dovrebbe rimanere fino al 14 giugno, quando finalmente anche la nostra regione potrà diventare zona bianca, mettendo fine a tutte le limitazioni eccetto obbligo di mascherina, distanziamento interpersonale e discoteche.

In zona bianca il coprifuoco infatti non è previsto e si potrà tornare a circolare senza autocertificazione anche nelle ore notturne. In ogni caso il provvedimento avrebbe comunque i giorni contati: per le regioni non in fascia bianca la sua totale abolizione è fissata comunque per il prossimo 21 giugno.