Mokaor, contro il San Paolo altro ko

Ancora contro il non trascendentale San Paolo, la Mokaor riesce a subire un 3-0 in casa

Purtroppo le assenze per infortunio di Bertinazzi e Segnan, aggiunte al forfait all’ultimo minuto di Macellaro (tre centri out), hanno avuto un peso importate su questi ultimi incontri.

Come spesso successo in questa seconda parte del campionato, dove la Mokaor sembra aver tirato i remi in barca in modo ingiustificato, solo nel primo set la partita è rimasta in bilico, mentre nei restanti periodi la gara non ha avuto storia, con gli attaccanti bicciolani che finiscono la partita in negativo in modo imbarazzante.

Tutte le atlete vercellesi hanno giocato molto sottotono, ma soprattutto svogliatamente.

La prossima partita per la Mokaor concluderà il proprio anonimo cammino a Venaria.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI – PALLAVOLO SAN PAOLO 0-3 (23-25 17-25 15-25)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertolone, (10), Breda (L2),Pizzato (1), Comello (6), Leotta (0), Prinetti (9), Vercellone, Fenoglio (5), Zambotti (4), Mastronardi (2),Remondini, Borrini (1),Mosso, Paggi (L1).

ALL: Gherardi, Vigliani