Il derby della monetina rivive sui canali social della Fondazione

Se la pandemia ha scombussolato i piani per i festeggiamenti che Veterani Pro Vercelli e Fondazione CR Vercelli avevano in programma nel 2021, il ricordo della ‘partita della monetina’ verrà, comunque, rispolverato a dovere. Cinquant’anni di una leggenda che fa ancora battere il cuore a chi era sugli spalti di Novara e Torino, e che incuriosisce i più giovani, alle prese con un racconto quasi mitico di un’impresa che, in quel lontano 1971, riportò la Vercelli calcistica sulle pagine di tutti i rotocalchi sportivi. Ed è per questo che Veterani e Fondazione hanno deciso di fare un regalo a tutti i tifosi e agli appassionati di calcio in genere.

Per cui oggi, domenica 6 giugno, dalle 19,27 fino alla stessa ora del giorno dopo, sarà possibile rivedere gratuitamente lo storico documentario "Magia Bianca" che il regista Matteo Bellizzi (prodotto da Edizioni Mercurio) realizzò in occasione del trentennale della partita.

Perchè questo singolare orario di accesso al documentario? Semplicemente si tratta del minuto esatto in cui, un’identica domenica di 50 anni fa, l’arbitro Lanzetti lanciò la monetina che diede vittoria e promozione alla Pro Vercelli. Un piccolo rituale che lega mezzo secolo di memoria sportiva ai nostri giorni.

Per vedere il documentario occorre accedere a FaceBook o al canale YouTube della Fondazione CR Vercelli che ospita l’evento: un semplice ed evidente link permetterà a chiunque di rivivere una vicenda davvero irripetibile, piena di dramma e pathos, fino all’happy end finale. In attesa di poter fruire delle altre iniziative già in cantiere che attendono solo la fine della pandemia per poter trovare il proprio pubblico.