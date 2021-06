Game over al PalaBertinetti, Rices ancora sconfitti (63 a 64)

Escono nuovamente sconfitti i Rices per 63 a 64 contro Reba Basket. I padroni di casa, durante l’ultima gara casalinga della stagione, non trovano la tanta cercata e voluta vittoria. Nonostante i primi due quarti chiusi, nettamente, in vantaggio i Rices non sono riusciti ad avere la meglio al termine di un incontro difficile come quello andato in scena, nella serata di sabato 5 giugno, al PalaBertinetti di Vercelli. Le occasioni non sono mancate e, va detto, i Rices hanno chiuso sotto (di un solo punto) solo un quarto: l’ultimo, il più importante ai fini del risultato. La partita, caratterizzata da errori e poco cinismo sotto canestro (specialmente nei primi due quarti) è stata piacevole, divertente ma con l’esito insperato. Ai vercellesi resta esclusivamente da onorare l’ultima gara (in trasferta a Chivasso) sabato prossimo. I Rices dovranno provare ad ottenere una vittoria (la prima) di un girone di ritorno che è inspiegabilmente stregato.

La cronaca della partita

L’inizio del primo quarto vede i Rices, stranamente, perdere palla a due. Il primo possesso è degli ospiti, come il primo canestro (da due punti) che arriva dopo più di un minuto di gioco. La prima frazione di gioco è caratterizzata dagli errori, sotto canestro, da parte di entrambe le formazioni. A metà primo quarto il punteggio è di 0 a 4, i Rices non si sbloccano e gli ospiti non riescono ad aumentare il divario. Il primi due punti dei padroni di casa arrivano quando, sul tabellone luminoso, mancano 3.46 minuti al suono della sirena. Nel finale crescono i vercellesi che, fortunatamente, riescono a sbloccarsi e trovare più continuità: a circa 110 secondi dal termine, conducono i Rices per 8 a 7. Dopo i primi 10’ di gioco effettivi i padroni di casa chiudono avanti per 13 a 7.

Il secondo quarto inizia bene per i vercellesi che, dopo pochi secondi, segnano (da due punti) e continuano ad allungare sugli ospiti. Dopo circa 180 secondi il parziale è di + 9 per i Rices: 19 a 10 e partita che sembra, per occasioni e qualità, ben indirizzata a favore dei vercellesi. A metà secondo quarto accorciano gli ospiti, 19 a 14 ma partita sempre in piena gestione da parte dei Rices. Nei minuti successivi gli ospiti però ingranano la marcia ed accorciano: a 2.34’ al termine della prima frazione, il risultato è di 21 a 20. Reagiscono subito, con orgoglio, i ragazzi di Coach Galdi che – dopo aver ben assorbito la sofferenza del momento – ripropongono il gioco di qualità ed aggressivo e tornano ad allungare sugli ospiti: sul secondo suono della sirena il risultato (parziale) è di 27 a 20.

Il terzo quarto si apre nel peggiore dei modi: due triple di Reba in pochi secondi e risultato di 27 a 26. Gli ospiti continuano a spingere e, dopo poco più di 2 minuti, pareggiano il risultato e lo ribaltano portandosi avanti di una lunghezza: 27 a 28, Rices in difficoltà. Arrivati al giro di boa del terzo quarto i Rices tornano in gara e tornano, meritatamente, a condurre il gioco con un parziale di +3 a favore dei vercellesi. A 120 secondi dal termine della terza frazione regna la parità: 38 a 38. Nei secondi successivi i Rices tornano avanti con un parziale di +3 ai danni di Reba. Gli ospiti passano in vantaggio ma, sulla sirena, i Rices realizzano una tripla di pregevolissima fattura e agguantano il pareggio: 44 a 44 ed ultimo quarto tutto da vivere.

Gli ultimi 10’ vedono, come sempre, una grande partenza dei vercellesi: dopo pochi secondi Morello realizza due punti e porta, nuovamente, in vantaggio i suoi. Dopo tre minuti i Rices sono avanti di un punto, la gara è molto equilibrata, tattica e maschia. Il risultato non varia nei minuti successivi, a metà ultimo quarto i padroni di casa conducono con un punto in più rispetto agli avversari. Con lo scorrere dei secondi il punteggio dei Rices aumenta, come la distanza tra le due squadre: a poco più di 180 secondi dal termine dell’incontro, i padroni di casa conducono per 56 a 49. Reagiscono però gli ospiti che, a 2,41 minuti dalla sirena, trovano l’insperato pareggio di 56 a 56. Nei secondi successivi gli ospiti, sull’onda dell’entusiasmo, riesco a passare in vantaggio dopo la realizzazione di una tripla dalla lunga distanza. Il canestro da tre punti, del nuovo pareggio, lo realizza Ghezzi a poco meno di 60 secondi dal termine. Nuovamente pareggio, 59 a 59 ed ultimi secondi di gara emozionanti. Sfortunatamente per i padroni di casa, gli ospiti hanno più cinismo e si portano sul parziale di +4: 59 a 63 a poco più di 23 secondi dal termine. Morello parte forte, realizza un canestro da due punti e, pochi secondi dopo, i Rices acciuffano nuovamente il pareggio: a 10 secondi dalla fine il risultato dice 63 a 63. Solo il fato condanna i Rices: fallo commesso dai ragazzi di Galdi, tiri liberi per gli ospiti e finale di 63 a 64.

Il tabellino di gara

(13-7); (27-20); (44-44); (63-64)

Gagnone 2, Agoglia, Morello 8, Giordano 8, Raise 10, Liberali, Cattaneo 2, Giromini 12, De Rossi, Martinotti 16, Ghezzi 5, Provera. ALL: GALDI