Caro Marco, martedì sarò io a suonare per te

Ciao Marco, apprendendo dagli organi di stampa la terribile notizia, il mio pensiero non può fare altro che ritornare a 40 anni fa quando Tu fosti mio allievo frequentando la Scuola Media Don Bosco. Ho trovato questa vecchia foto che ti ritrae in compagnia di tanti tuoi compagni e di alcuni tuoi insegnanti: il mitico preside don Mario Bigotti, il direttore di Allora don Leonardo Monti, don Mauro, Don Callini...

Quante volte ti ho “stressato” insegnandoti durante le mie ore di educazione musicale a suonare la clavietta ...

Martedì invece suonerò io il grande organo della Cattedrale, solo per te e purtroppo in un tristissimo giorno. I tuoi insegnanti Salesiani ti stanno aspettando in cielo dove hanno riservato nella grande aula studio che tu ben conosci un posto in prima fila accanto a tanti altri ex allievi che ti hanno preceduto…. ringraziandoti di quello che hai fatto in vita aiutandomi In diverse occasioni attraverso i tuoi servizi presso l'ufficio anagrafe ti giunga Il mio abbraccio che voglio condividere con tua sorella Roby e con tutta la tua famiglia intera .