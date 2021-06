Tamponi gratuiti per le visite ai parenti in casa di riposo: ecco dove farli

Sono quattro gli hot spot tamponi ai quali, nell'Asl Vercelli, si possono rivolgere le persone che devono effettuare il tampone per poter incontrare i propri cari ospiti di Rsa o comunità alloggio.

La Regione Piemonte ha deciso che i tamponi rapidi necessari per consentire a parenti e congiunti di far visita alle persone ospitate in una Rsa o in strutture per minori, disabili, psichiatrici e dipendenze siano gratuiti, determinando due modalità per fare il tampone: nella stessa struttura, seguendo le procedure indicate dalla direzione sanitaria (e comunque senza pagare quote aggiuntive); o in uno dei 38 hot spot individuati dalle aziende sanitarie previa compilazione di un’autocertificazione.

Nell'Asl di Vercelli gli hot spot individuati sono: la Piastra Amulatoriale di largo Giusti 13 dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17 con accesso diretto (test antigenico); il pit stop di via Cristoforo Colombo 28, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e sabato dalle 10 alle 12 (test molecolare); il pit stop di Santhià, alla Casa della Salute di via Matteotti 24, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 (test molecolare) e l'hot spot di Borgosesia, all'ospedale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 17 (test antigenico).

Come evidenzia l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, «nessuno deve pagare di tasca sua. Si tratta di due alternative codificate per consentire di effettuare gli ingressi in piena sicurezza a tutela degli ospiti e degli operatori. Ogni struttura ha ricevuto dal Dirmei una nota che illustra i due possibili percorsi».