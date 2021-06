Quale email scegliere per la tua azienda

Avete intenzione di lanciarvi in un nuovo business e aprire un’attività in un settore in cui siete sicuri di poter raggiungere il successo? La vostra impresa sta andando alla ricerca di nuovi clienti? In tutti questi casi in cui c’è bisogno di lasciare il segno nel mondo del lavoro, è fondamentale prestare la massima attenzione alla propria immagine professionale, cercando di curarla il più possibile.

Ecco spiegato il motivo per cui creare mail professionale è uno di quegli aspetti che devono essere valutati con grande attenzione e rappresenta un passo imprescindibile per poter puntare all’obiettivo prescelto. Non è un caso che si debba sempre e comunque partire dalla email, dato che avere un indirizzo professionale è sinonimo di serietà e credibilità.

Emergere nel mondo del lavoro tramite un indirizzo email professionale

Al giorno d’oggi, come si può facilmente intuire, il mondo del lavoro è sempre più complicato e, per poter emergere, diventa fondamentale prestare la massima attenzione a ogni tipo di dettaglio. La valutazione c’è eccome, ma riguarda prima di tutto il messaggio che si è in grado di trasmettere.

Ecco spiegato il motivo per cui è davvero fondamentale curare questo aspetto e trasmettere il più alto livello possibile di professionalità. Indipendentemente dal settore in cui opera la propria azienda, la serietà, così come la riconoscibilità, sono due fattori fondamentali che possono fare senz’altro la differenza nell’attrarre sempre più clienti.

Perché è importante creare un efficace indirizzo email professionale

Di conseguenza, è prioritario partire dalle basi: quindi, creare un indirizzo email piuttosto che una casella di posta elettronica personale. Insomma, è necessario mettere a disposizione della clientela un servizio internet che possa sfruttare come sistema di comunicazione per inviare domande e richieste all’azienda.

L’indirizzo email rappresenta uno dei dati di maggiore importanza nel momento in cui si naviga sul web, anche se all’apparenza potrebbe sembrare un aspetto banale. In realtà, si può considerare una sorta di vero e proprio biglietto da visita nei confronti della clientela.

Alcuni utili suggerimenti

Il primo passo, per qualsiasi tipo di indirizzo professionale, è inevitabilmente quello di usare il marchio, e quindi il nome, della propria azienda. Nel caso in cui siate dei professionisti con partita iva, fondamentale prevedere l’inserimento del proprio nome e cognome. Molto interessante anche ricorrere ad una vera e propria combinazione di lettere, che sia semplice e rapida da poter ricordare, così come pronunciare.

Molto importante stare alla larga, invece, da tutte quelle combinazioni che vanno a impiegare lettere e numeri. Molto meglio evitare anche i nickname, dal momento che si tratta di lavoro e si deve sempre puntare a trasmettere un’immagine il più credibile e professionale possibile in relazione alla propria azienda.

Un altro aspetto molto interessante è quello relativo al fatto che tutte le aziende che hanno avuto successo nell’ambito del marketing e della comunicazione, tendono a non sfruttare mai un servizio proposto in via del tutto gratuita come email aziendale. Si tratta di una strategia che non porta alcun frutto, ma che in realtà può diventare semplicemente controproducente.

Le ragioni che sottendono a tale passo falso sono molteplici: certo, il fatto di essere un servizio gratuito può invogliare, ma dal punto di vista della professionalità è un netto passo indietro, correndo il rischio di non fare per nulla una bella figura con la propria clientela.

Stiamo facendo riferimento a dei servizi piuttosto limitati, in quanto gratuiti, non solo come dimensioni che caratterizzano la casella di posta, ma anche in riferimento al quantitativo di allegati che si può inserire all’interno di una email. Insomma, per la vostra azienda è meglio prevedere un servizio a pagamento, ma che si possa personalizzare in base alle proprie esigenze come meglio si crede.