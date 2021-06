Cerutti, verso l'asta in un clima di incertezza e tensione

Ci sono rabbia e amarezza tra i lavoratori della Cerutti, dopo un'altra settimana di attesa per la decisione relativa alla cassa covid e dopo che venerdì i curatori fallimentari non hanno partecipato all'incontro fissato con i sindacati nello stabilimento di Casale.

Sono giorni difficili per i lavoratori: l'asta, fissata sulla base dell'offerta della multinazionale Bobst, lascia spazio a poche speranze sul versante del ricollocamento dei lavoratori - appena 30 quelli previsti dall'offerta e una quarantina nella cooperativa che dovrebbe nascere da parte degli ex dipendenti, mentre il gruppo Rinascita - con gli imprenditori Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini e Franco Goglio - mantiene ancora molto riserbo sulla controproposta da mettere in campo.

Lunedì mattina una delegazione di rappresentanti sindacali è stata convocata dalla presidente del Tribunale di Vercelli, Michela Tamagnone, per avere una risposta sulla cassa Covid che i lavoratori chiedono venga concessa in virtù dell'offerta vincolanti di acquisto depositata in vista dell'asta di fine mese.

I curatori avevano presentato la richiesta al Tribunale per il rinnovo della cassa covid per i mesi di maggio e di giugno e la speranza è che lunedì possano arrivare notizie positive almeno su questo versante.

La situazione dei lavatori e delle loro famiglie è molto difficile e l'amarezza e la rabbia si stanno facendo strada. Anche l'offerta di Rinascita, presentata per sommi capi nei giorni scorsi, non prevede infatti un numero particolarmente elevato di dipendenti: una cinquantina al massimo quelli che verrebbero ricollocati. E, sullo sfondo, resta il tema della creazione di una cooperativa esterna, con tutti i rischi e le implicazione di caso, cui eventualmente appaltare parte dei lavori.