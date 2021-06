Arredare casa in stile tradizionale

Mi piace eseguire ogni lavoro in casa mia, solitamente mi informo bene prima e mi riesce abbastanza facile, ho un'ottima manualità. Per questo anche quando mia moglie mi ha chiesto di cambiare i pavimenti in legno e di rifare il bagno ho deciso che avrei cercato tutorial per procedere in autonomia. Abbiamo acquistato i materiali in un grande centro parquet a Bologna , dove ho trovato anche la colla, le soglie, i battiscopa, e gli attrezzi per tagliare. Posare il parquet non è una operazione che si possa decidere dall'oggi al domani.

Ho scoperto che ci sono delle operazioni preliminari che apparentemente non riguardano in maniera diretta i listelli di legno. É necessario aver già terminato di ridipingere le pareti, e gli infissi devono essere montati. Anche sanitari, piatti doccia, vasche, termosifoni e placche elettriche devono essere già sistemati al loro posto. Tutto questo per evitare che il legno del parquet possa rovinarsi in seguito a incidenti, che si sa possono capitare quando si fanno i lavori.

Prima di cominciare bisogna necessariamente controllare il massetto. Deve essere presente quella che viene denominata “barriera al vapore”, perché è indispensabile per evitare che l'umidità possa risalire e danneggiare il legno. Questo tipo di intervallo da interporre sarebbe per legge obbligatorio eppure nella realtà non sempre è presente ed è per questo che prima di iniziare il lavoro ho dedicato giorni alla valutazione del massetto.

Il massetto ideale deve essere omogeneo e di spessore uniforme. Lo standard è di cinque centimetri, inoltre non deve avere tubi all'interno o altri impianti e deve essere separato dal sottofondo dalla barriera al vapore di cui parlavo prima.

Quando il massetto è idoneo si procede alla stesura del collante. Deve essere anche in piano, altrimenti bisogna levigarlo o passare un autolivellante. Ho dovuto fare una ricerca a parte per scegliere la colla migliore per i listelli che avevo acquistato. Ce ne sono di due macrocategorie: colla monocomponente o colla bicomponente.

La prima è già pronta per essere stesa e indurisce da sola una volta che viene applicata. É molto elastica e viene scelta principalmente per la sua comodità d'uso. La seconda ha bisogno di essere unita ad un catalizzatore perché possa indurirsi, necessita di maggiore attenzione in quanto è una colla più complessa da utilizzare. Per mia fortuna il massetto di casa mia è tradizionale e mi consente di usare entrambe le tipologie. Ho optato per una colla certificata con etichetta EU Ecolabel acquistata sempre nel negozio di parquet di bologna, che ha quindi una certificazione di qualità ecologica usata nell'Unione Europea. Ha un ridotto impatto ambientale durante il suo ciclo di vita.

Dovrei essere a buon punto e poter iniziare questo weekend, così avrò qualche giorno da dedicare totalmente alla pavimentazione. Se riesco ad andare speditamente dovrei riuscire a finire tutto in sette giorni. Ho preso una settimana di ferie dall'ufficio proprio per questo. La casa è di novanta metri quadrati e quindi per la posa, visto che non sono un professionista, ho calcolato dei tempi comodi in cui posso anche riposarmi e rivedere il lavoro. I miei amici mi stanno prendendo in giro perché dicono che non mi faccio più vedere. Hanno ragione! Purtroppo quando prendo un impegno non riesco a non portarlo a termine alla perfezione. Mia moglie Anna dice che sono un computer, programmo sempre cosa fare nei minimi dettagli. É utile per non sbagliare, avere degli elenchi, che siano dei materiali, delle procedure, dei tempi da rispettare. Proprio per questo ho impostato il cellulare con dieci sveglie al giorno, che mi fanno da promemoria. Così non mi posso sbagliare.

Anna ha colto l'occasione per andare da sua sorella Marina vicino a Bologna, visto che ama molto questi paesaggi. In questo periodo poi le ottobrate romane non fanno rimpiangere l'estate appena trascorsa. Tanto per un po' di tempo non sarà possibile dormire in casa. I tempi per la posa del prefinito sono inferiori al parquet tradizionale. Infatti il prefinito si chiama così perché viene finito in fabbrica. La finitura viene effettuata in fabbrica e così si risparmia molto tempo di attesa per terminare l'opera. Il parquet prefinito in massello è tra l'altro il più adatto a essere incollato. Nel kit per posare sono presenti dei cunei distanziatori che dovrò posizionare a intervalli regolari tra le mura perimetrali e i listelli. Bisogna lasciare uno spazio di almeno un centimetro per consentire la fuga dilatazione termica. Spero di aver calcolato bene le misure, solo il tempo potrà dire se sono stato capace.

Mia moglie Anna, contrariamente a quello che dice quando siamo in pubblico, ha sempre molta stima in me e nelle mie capacità e mi sprona sempre a migliorarmi. Anche questa volta mi ha minacciato di farmi smontare tutto all'istante se non sar perfetto quanto la sua attenzione richiede. Siamo sposati da venticinque anni e non abbiamo mai litigato una volta in vita nostra. Non parlo delle scaramucce che possono avere tutte le coppie, quelle ovviamente le abbiamo avute anche noi, ma non c'è mai stato un vero e proprio motivo di dissapore. Al punto vendita all'ingrosso, quando siamo andati a scegliere il pavimento in legno, è venuta anche lei.

Nonostante non si sentisse bene, quel giorno è venuta con me perché sapeva che ci tenevo a fare questa scelta insieme. Come sempre (non c'è mai stata una situazione nuova in cui mi sono cimentato che non mi abbia causato grande aspettativa mista a voglia di imparare) quando inizio sono spinto dalle migliori intenzioni e c'è in me una sorta di scintilla perché sto per imparare qualcosa di nuovo. Anna sa che per me è importante la sua approvazione e non è mai stata tirchia nel dichiararmi il suo appoggio e il suo amore.

Probabilmente siamo due persone con dei caratteri molto compatibili e le sono grato per questo. Abbiamo scelto di comune accordo di non avere figli e per molti è stato un errore. Perfino i miei genitori un giorno hanno detto che avevamo preso una decisione che ci era comoda perché non volevamo prenderci alcuna responsabilità.

Noi abbiamo scelto di essere il sostegno uno dell'altra e viceversa. Non c'è miglior equilibrio di questo.