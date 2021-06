Venti posti auto riservati ai residenti della Ztl

Venti posti auto nella parte sopraelevata del parcheggio della caserma Garrone vengono destinati ai residenti della Ztl che, dal periodo delle riaperture, hanno visto ridurre i parcheggi del centro storico per fare posto ai dehors di bar e ristoranti che possono tornare a lavorare.

La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dalla giunta comunale e, a breve, la Polizia locale si occuperà di segnalare adeguatamente gli spazi riservati.

«Vuol essere un segnale di attenzione alle esigenze di chi vive in centro - sottolinea il sindaco, Andrea Corsaro -. Gli stalli persi per l'installazione dei dehors sono meno di venti e, dove possibile, abbiamo cercato di compensare con soluzioni trovate sul posto». Così è stato, ad esempio, in via Veneto dove lo spazio "sacrificato" al dehors è stato compensato con uno in precedenza riservato a una forza dell'ordine e non più utilizzato.

La misura sarà in vigore per tutto il periodo estivo: i venti stalli riservati ai residenti della Ztl saranno tracciati nella porzione del parcheggio posta a destra rispetto all'ingresso, nella parte sopraelevata che costeggia via Gattinara di Zubiena.