L'Anpi intitola la sede a Fiamma: partigiana, ginecologa e assessora in Comune

A tratteggiare la figura di Fiamma sarà Monica Schettino, docente e ricercatrice dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese ed in Valsesia, e autrice per l'Anpi provinciale della biografia di Anna Marengo ‘Una storia non ancora finita’. A completare la cerimonia sono previsti interventi musicali di Mauro Manicardi e Gigi Biolcati e teatrale di Anna Jacassi mentre nella sala delle Unghie (la bellissima ex sagrestia di San Pietro con accesso dal portico che collega il chiostro alla piazza dell'Antico Ospedale) verrà proiettato ‘in loop’ il documentario ‘Fiamma e Janos’ – regia di Tiziano Gamboni – TSI 2001, per gentile concessione dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese ed in Valsesia.