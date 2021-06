PFV: appuntamenti il 6 e il 9 giugno

Pallacanestro Femminile Vercelli: la gara valevole per la seconda giornata di ritorno della Coppa del Centenario, già in calendario per il 2 giugno contro Novara Basket e rinviata per sospetta positività Covid, sarà recuperata mercoledì 9 giugno alle ore 20,30 presso la Palestra "Bertinetti".

L'emergenza Covid è del tutto rientrata in quanto i soggetti coinvolti sono tutti risultati negativi ad un successivo tampone molecolare di controllo.

Intanto domenica sera 6 giugno alle 20,30 la PFV giocherà, sempre alla palestra Bertinetti, la gara della terza ed ultima giornata contro Arona Basket.

Vincere almeno uno di questi incontri consentirebbe alla PFV di aggiudicarsi il primo posto del girone e qualificarsi direttamente per le finali a quattro.