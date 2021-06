Lutto per Stefy, morta a 45 anni

Dolce e solare, simpatica e spiritosa. Tanti amici stanno ricordando in queste ore Stefania Cavarra, Stefy, come tutti la chiamavano, morta a soli 45 anni. Da tempo era malata e la sua morte lascia un grande vuoto nelle persone che la donna aveva incontrato sulla propria strada e che ne avevano apprezzato carattere e personalità. Appassionata di Carnevale, allegra e di cuore, Stefy Cavarra aveva lavorato alla pizzeria Piedrigrotta e al ristorante trattoria San Giovanni come ricordano gli amici e i colleghi di quegli anni. «Rimarrà il ricordo delle tue risate», scrive Massimo Tagliafierro della Piedigrotta, che l'aveva conosciuta negli anni '90.