Capriolo incastrato nel cancello, altro intervento dei Vigili del Fuoco

Si è incastrato nel cancello di un'abitazione a Borgosesia e, per liberarlo e medicarlo, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ancora un salvataggio di un capriolo, nella mattina di venerdì: poco prima delle 8 una squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta per liberare l'animale, rimasto incastrato nel cancello.

Nel tentativo di oltrepassare le sbarre, l'animale si è anche procurato alcune abrasioni alle zampe posteriori: dopo essere stato medicato e visto il suo ottimo stato di salute, il capriolo è stato dato in consegna alla guardia provinciali addetta per la liberazione in una zona sicura.