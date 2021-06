Botte alla figlia che frequenta un giovane non gradito alla famiglia: arrestato

Non voleva che la figlia frequentasse un giovane connazionale marocchino e, dopo aver tentato di investire il ragazzo, ha caricato in auto la giovane, trascinandola per i capelli e l'ha percossa lasciandole lividi sul volto e sulle braccia.

Un altro caso di maltrattamenti in famiglia è finito con l'arresto di un padre, un uomo marocchino già gravato da vari precedenti penali. A mettergli le manette, nella serata del 2 giugno, il personale della Squadra Volante della Questura di Vercelli intervenuto in via Viotti per la segnalazione di una violenta lite in strada tra padre e figlia.

A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine un ragazzo che si trovava in compagnia della vittima nei pressi di viale Garibaldi e che, agli agenti, ha raccontato che, poco prima, il padre della ragazza aveva tentato di investirlo probabilmente infastidito dalla loro frequentazione. Tuttavia il ragazzo era riuscito a darsi alla fuga e a contattare immediatamente le forze dell’ordine; l'uomo, intanto, aveva percosso violentemente la figlia e, afferrandola per i capelli, l'aveva costretta a salire in auto contro la sua volontà.

Dopo essere risaliti alle generalità e al domicilio grazie alle testimonianze raccolte sul posto, gli agenti sono arrivati nell’abitazione dell’aggressore. L’ultimo, individuato nei pressi di un palazzo, stava urlando e minacciando di morte la figlia continuando ad assumere un comportamento aggressivo e poco collaborativo nonostante la presenza dei poliziotti.

La ragazza, invece, era chiusa in casa e stava urlando per richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine: una volta riusciti ad accedere nell’abitazione, i poliziotti l'hanno trovata con il viso insanguinato ed evidenti segni di percosse sulle braccia. Contattato il soccorso sanitario, la giovane è stata presto affidata alle cure del personale medico.

All’interno dell’abitazione, oltre ai fratelli minori della vittima, era presente anche la madre che ha confermato l’aggressione affermando che la lite era scaturita dalla frequentazione della figlia, non condivisa dalla famiglia, con un ragazzo di origini marocchine.

Il padre, condotto negli uffici della locale Questura per gli accertamenti di rito è stato poi tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione del magistrato di turno, condotto in carcere a Billiemme.