Nicolò Lora Moretto: il Vertikal ha un giovane campione valsesiano

Il giovane Nicolò Lora Moretto, della squadra “GSA Valsesia”, ha recentemente conquistato i campionati italiani di Vertikal che si sono svolti ad Agerola, località sulla Costiera Amalfitana, e si imposto anche alla Skyrace, gara di 17 km con uno sviluppo di 1.300 metri di dislivello.

In entrambe si è infatti classificato primo nella propria categoria e decimo assoluto nella Skyrace.

Con questi importantissimi risultati ha staccato il pass per partecipare ai campionati mondiali che si svolgeranno sul Gran Sasso il 29 luglio prossimo.

«Una giovane promessa del nostro territorio - commenta il presidente della Provincia, Eraldo Botta - cui faccio i miei più sentiti complimenti e cui rivolgo un grossissimo in bocca al lupo per i vicini mondiali. Siamo orgogliosi di lui e di tutti i giovani promettenti che, in vari campi, portano alto il nome della nostra terra».