Nasce il Viotti Club: una "casa della musica" nel cuore della città - foto

Una “casa della musica” nel cuore della città per proseguire quell'opera di valorizzazione e riscoperta di Viotti che la Camerata Ducale porta avanti da ormai 23 anni.

Taglio del nastro, alla presenza delle autorità cittadine e del grande pianista Ramin Bahrami, il più importante esecutore vivente di Bach, per il Viotti Club di via Galileo Ferraris 14: i locali che un tempo ospitavano la pellicceria sono oggi un'elegante sala per piccoli concerti e conferenze, ma anche un punto di riferimento per la prenotazione dei biglietti, l'acquisto di cd, spartiti e prodotti legati a Viotti.

L'apertura del Viotti Club è un segnale di speranza e ottimismo, non solo per la Camerata e per i suoi molti estimatori, ma anche per il rilancio di via Galileo Ferraris, da tempo al centro di progetti che possano "riaccendere le luci delle vetrine" di un'arteria strategica per la città. Una strada che unisce la stazione a piazza Cavour passando per Sant'Andrea, Dugentesco e Arca e che, sempre più, sembra trovare nella cultura e nella creatività un elemento di rilancio.

A festeggiare l'importante traguardo raggiunto dalla Camerata Ducale, ci sono i rappresentanti delle istituzioni locali: il prefetto Francesco Garsia, il sindaco Andrea Corsaro, con l'assessore Mimmo Sabatino, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il presidente di Atl Pier Giorgio Fossale, estimatore e sostenitore della Camerata fin dai tempi del suo assessorato, e, nell'inaugurazione delle 12, l'assessore Gianna Baucero.

A raccontare il sogno divenuto realtà della nuova sede è Cristina Canziani: «Vorremmo che Vercelli diventasse per Viotti ciò che Venezia è per Vivaldi, Salisburgo per Mozart: questo luogo sarà sempre aperto alla cittadinanza, a partire dagli imminenti appuntamenti con i 15 Viotti Tea, mini concerti con giovani talenti che si terranno nel club nel corso dei pomeriggio estivi.

Guido Rimonda, "l'uomo che ha dedicato la sua vita allo studio di Viotti" offre alcune pillole dedicate a questo grandissimo compositore mentre Baharani regala agli ospiti la magia del Primo Preludio del Clavicembalo ben temperato di Bach.

Di una «Camerata Ducale patrimonio della città – ha parlato il sindaco Corsaro –: questo club è un ulteriore passo per essere ancora più impegnati nei confronti della comunità vercellese», mentre Riva Vercellotti ha sottolineato «il coraggio di chi, in un momento difficile, ha voglia di investire e credere nella cultura».

Molte le persone che hanno lavorato al progetto: dall'architetto Paolo Mensa, che ha curato la ristrutturazione dei locali, a Carolina Melpignano, della Ducale, per l’impegno nell’apertura della sede. Un pensiero particolare è quello giunto dall'assessore Baucero, che si è dedicata a Viotti anche nel corso delle sue ricerche storiche, sottolinea :«Ho trovato un ambiente bellissimo, accogliente, particolare, che mi ha fatto pensare a certi locali inglesi. Ho pensato che Viotti era un imprenditore, non solo un artista: fondò un teatro a Parigi e aprì una ditta di vini in Inghilterra. Non fu sempre fortunato nelle sue attività, ma certo avrebbe apprezzato questo nuovo modo di coltivare la sua musica e il suo nome. Viotti avrebbe apprezzato e approvato le idee di Cristina Canziani: il riso Acquerello in edizione riservata Viotti Club, la maglia di Viotti, il nuovo locale dedicato a lui».