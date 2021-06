Sergi Punset è il nuovo allenatore di Engas Hockey Vercelli per la A1

Sergi Punset è il nuovo allenatore di Engas Hockey Vercelli.

Lo ha annunciato il vicepresidente nerogialloverde Alvise Racioppi durante la diretta di “Ok Pista” su canale 50 Versilia: “Posso comunicare il nome di Sergi Punset ufficialmente. Si tratta di un ragazzo che saprà far crescere i nostri giovani, considerando che l’età media della nostra squadra di A1 scenderà, con i nuovi innesti, anche sotto i 26-27 anni. Pensiamo che Punset possa essere la persona più adatta per seguire il processo complessivo della società, con la serie B e tutto il settore giovanile. Per la prima squadra, come già detto, sarà affiancato da Marco Motaran. Non ci interessano i nomi, sulla piazza di Vercelli ne sono passati a migliaia, ma chi sposa il nostro progetto.”

Catalano, classe 1976: nonostante la giovane età, ha già dieci anni di esperienza come primo allenatore e ha lavorato in diversi paesi europei:

Francia: dove ha vinto il titolo in serie N2 ( equivalente alla nostra serie A2 ) nel 2011-2012 con C.S. Noisy Le Grand Roller Skating e la Coppa di Francia nella stagione 2013-2014 con La Vendeenne. Nel 2014-’15 allena SCRA Saint Omer in N1 (equivalente alla A1 italiana)

in prima divisione; Spagna : degno di nota il suo lavoro, durato tre anni (dal 2016 al 2019) al P.A.S. Alcoy

: degno di nota il suo lavoro, durato tre anni (dal 2016 al 2019) al Italia: A1 Hockey Bassano 1954 nel 2019-2020 e Hockey Breganze durante l’ultima stagione agonistica.

Racioppi dà indicazioni anche sul prosieguo del mercato di HV: “Ci sarà uno straniero, ovviamente giovane, proveniente da una squadra big e un giocatore affermato, un marcatore importante, del campionato estero.”

Notizia in arrivo anche sul fronte ristrutturazione del Palapregnolato; c’è una data di inizio lavori: “Il 1° maggio 2022”, dice il vicepresidente di Engas Hockey Vercelli.