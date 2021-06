Giacomo Poretti apre la rassegna di Piemonte dal Vivo

Apre con lo spettacolo di Giacomo Poretti “Chiedimi se sono di turno” la serie di appuntamenti della rassegna “Metti una sera… a Vercelli”, organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Sabato 5 giugno alle 21, sul palco in piazza Antico Ospedale, sarà il popolare Giacomo Poretti a tener compagnia ai vercellesi con il suo monologo che racconta la carriera di un uomo che aveva immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore, astronauta o avvocato di grido; ma la sorte è a volte sorprendente, talvolta bizzarra, e quasi sempre misteriosa, e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina. Partito dai bagni finirà sulla scrivania del capo sala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i reparti dell’ospedale, attraverso letti da rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari, speranze di guarigione e diagnosi che spengono i sorrisi, sempre con due amici fidati: la scopa di saggina e il pappagallo.

Per lo spettacolo ci sono ancora alcuni posti disponibili: i biglietti possono essere acquistati oggi, giovedì 3 giugno dalle 17 alle 19 e sabato dalle 18 alle

21 alla Biglietteria del Civico (Platea verde 13 euro; platea bianca e platea rossa 10). In cassa saranno accettati solo pagamenti con carta di credito e bancomat oppure Carta Docenti o 18 App, o ancora i voucher sostitutivi degli spettacoli annullati nel corso della passata stagione teatrale. E’ possibile acquistare i biglietti anche on line su www.vivaticket.it

Inoltre, si comunica che non è possibile assistere agli spettacoli con i biglietti o gli abbonamenti della stagione 2019/2020, possono però essere utilizzati i voucher sostitutivi. Per ottenere il voucher è necessario recarsi al Teatro Civico in orario di apertura biglietteria, oppure per informazioni contattare il seguente numero 0161/255544, e-mail biglietteria.vercelli@piemontedalvivo.it.

Prezzi: per tutti gli spettacoli: platea verde 13 euro; platea bianca e platea rossa 10 euro; per lo spettacolo di Elio, "Ci vuole orecchio": platea verde 18 euro - platea bianca e platea rossa 15 euro.

Il calendario degli eventi organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo prevede: sabato 12 giugno "All that musical"; sabato 26 giugno "Carmen / Bolero"; sabato 3 luglio "La giovinezza è sopravvalutata" con Paolo Hendel; sabato 10 luglio "Trascendi e sali” con Alessandro Bergonzoni; sabato 17 luglio "Ci vuole orecchio" con Elio; sabato 24 luglio "L'uomo dal fiore in bocca"; sabato 31 luglio "Massimo Lopez e Tullio Solenghi show"; sabato 21 agosto "Torino jazz festival - Youlook Trio".

Tutte le informazioni sugli spettacoli, le schede degli artisti, le immagini, i prezzi dei biglietti, le variazioni in caso di maltempo, le modalità di prenotazione e le eventuali comunicazioni si trovano sul sito Città di Vercelli, che è in costante aggiornamento. Per informazioni Settore Cultura ai numeri 0161/596364 – 596243; e-mail: eventi@comune.vercelli.it

URP al numero verde 800618101; e-mail: urp.comune@comune.vercelli.it.