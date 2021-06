Incidente nella mattina di giovedì, nell'area industriale. Alle 10, squadre Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, sono intervenute presso il polo di smistamento logistico, in via famiglia Jona, zona industriale, per la rottura di un recipiente contenente anidride acetica.

Il personale del polo logistico all'arrivo dei soccorsi, aveva già lasciato i locali. Non risultano al momento feriti.

Sul posto Carabinieri, Polizia, ambulanze del 118 e personale Spresal.

(notizia in aggiornamento)