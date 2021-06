Campagna vaccinale e ospedali al centro degli impegni dei nuovi vertici Asl

L'impegno per la campagna vaccinale, per la conoscenza del territorio e dell'azienda. E, come primo atto, la nomina del nuovo direttore amministrativo, il fontanettese Gabriele Giarola, 30 anni di esperienza al Maggiore della Carità di Novara.

Per Eva Colombo, nuova manager dell'Asl Vercelli - in servizio da martedì pomeriggio - partecipa alla cerimonia per la Festa della Repubblica, sottolineando come, il 2 giugno più che mai, il diritto alla salute sancito dalla Costituzione italiana, sia anche il diritto - dovere dei cittadini a fare tutto il possibile per mettere all'angolo il virus.

«La realtà vercellese per me è nuova, e dunque il primo impegno sarà quello di conoscere a fondo gli ospedali di Vercelli e Borgosesia, dialogare con il territorio», dice brevemente.

Manager lombarda di formazione e con varie esperienze nelle aziende sanitarie, Colombo ha 53 anni e arriva da Torino, dove ha lavorato nella principale azienda sanitaria della Regione.

Mercoledì mattina, il primo impegno è stato legato al Sant'Andrea e all'incontro con gli amministratori del territorio. In cima alla lista delle priorità, per lei come per gli altri manager, la gestione della campagna vaccinale e l'impegnativa attività di recupero delle liste d'attesa e delle prestazioni sospese a causa dell'emergenza.

Prima uscita pubblica anche per Giarola che, a Vercelli, porterà la sua esperienza maturata nella vicina Novara. Anche per lui la parola d'ordine è conoscere la realtà locale.