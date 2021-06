Sarà un'estate ricca di eventi al Lusentino grazie a Domobianca365 - FOTO

Parte ufficialmente il rilancio della montagna domese. Presentato oggi dai vertici di Domobianca365 - Gruppo Altair - Paolo Zanghieri e Michele Marinello, con la presenza del direttore artistico il cantautore Alberto Fortis e del sindaco Lucio Pizzi, il calendario estivo dell'Alpe Lusentino. 20Eventi che vanno ad animare l'estate da giugno a settembre. Si tratta di un ricco programma con manifestazioni che vanno dalla musica allo sport, dall'enogastronomia agli eventi figurativi.

“E' un tassello – ha spiegato Zanghieri – che va nella direzione di costruire una vocazione estiva della stazione turistica”.

La rassegna è stata presentata con entusiasmo e ottimismo dagli organizzatori, che sono stati confortati dal boom di presenze registrate già nello scorso fine settimana e dalle risposte avute dagli operatori economici e dagli artisti.

A presentare gli eventi nel dettaglio è stato Michele Marinello.

Il calendario si apre il 5 giugno con la tappa di Musica in quota e il giorno successivo con Lusenvino organizzata nel bosco dell'Alpe Foppiano con la presenza dei produttori di vino ossolani. Tra gli eventi una passeggiata in e-bike sotto le stelle il 12 giugno, la festa della birra il 13, la cicloscalata Domo-Lusentino il 19 giugno con l'Ossola Ciclyng Team, il 20 giugno sarà la volta di Lusegrill. Il 27 giugno toccherà al cinema all'aperto

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ancora da segnalare la prima vertical fino alla croce del Moncucco in ricordo di Davide Bolognini il 26 giugno e poi la gara a coppie dove lei sale in e-bike e lui scende in downhill il 1 agosto. Il 15 luglio ci sarà ilc oncerto di Davide Van De Sfross. Il 21 “Lusentstock” con la direzione artistica di Alberto Fortis con ospiti di livello nazionale, oggi è stato anticipato il nome di Francesco Baccini.

Fortis si sta allestendo uno show con ospiti di livello nazionale dopo una selezione per cercare i “FORTISsimi”, band e solisti del VCO che avranno l’occasione di esibirsi sul palco prima di Alberto e degli altri artisti di altissimo livello.

Agosto si chiude con il beach volley (29 agosto) ed a settembre spazio al volo (5 settembre), ad un appuntamento importante di Letteraltura 2021 fino a giungere alla festa di chiusura fissata per il 26 settembre.

“Ringraziamo- ha detto Zanghieri – coloro che collaborano con noi vogliamo lavorare e collaborare con quanti hanno idee e voglia di far crescere le sinergie turistiche e le collaborazioni tra Domodossola e la sua montagna”.

“Domodossola è una città meravigliosa – ha detto Alberto Fortis- non ha niente da invidiare ad altre città, ho visto crescere qui nel corso degli anni la qualità della vita e la vivacità culturale”.

“La città ha avuto la fortuna – ha detto Lucio Pizzi – di incontrare Domobianca 365, questo è un calendario ambizioso che mira ad unire la parte bassa con la parte alta della città”.