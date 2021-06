Schianto alla rotonda: una donna in ospedale

Incidente, nella notte tra martedì e mercoledì, all'altezza della rotonda di Serravalle Sesia.

Per cause al vaglio della Polizia stradale di Varallo Sesia, poco dopo l'una di notte una Volkswagen Polo, condotta da una donna del 1984, è finita contro il muro della rotonda che si trova all'altezza del Boowling.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, che si sono occupate della messa in sicurezza della vettura e dell'area interessata dal sinistro, e i mezzi del 118 per prestare le prime cure alla donna, poi trasportata all'ospedale di Borgomanero e ricoverata in codice giallo.