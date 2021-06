Festa della Repubblica: l'esempio del passato e l'impegno comune per far ripartire il Paese - FOTO E VIDEO

Il messaggio del presidente Sergio Mattarella - con il toccante pensiero alle vittime della pandemia, l'augurio di una rapida ripresa del Paese e il ringraziamento a coloro che tanto si stanno spendendo in campo sociale e sanitario - e l'esempio di chi, in passato, ha testimoniato anche a costo della vita gli ideali di fedeltà alla Patria.

Il passato e il presente uniti nel nome della Repubblica che, oggi, compie 75 anni. La città di Vercelli ricorda l'anniversario con una cerimonia breve, senza pubblico, officiata nel cortile della Caserma Scalise, sede del Reggimento Artiglieria a Cavallo dell’Esercito.

Alla presenza del sindaco Andrea Corsaro, del parlamentare Paolo Tiramani, del presidente della Provincia, Eraldo Botta, del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, dell'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo, del procuratore capo Pier Luigi Pianta, dei massimi rappresentanti di tutte le forze di polizia e dei nuovi vertici dell'Asl, il prefetto Francesco Garsia ha letto il messaggio del Presidente Mattarella. «Il mio grazie a tutti i cittadini che, con il proprio senso civico, hanno contribuito ad affrontare la pandemia», dice tra l'altro il Presidente.

Un momento toccante è stato la consegna delle Medaglie d’onore ai parenti di Giovanni Alicante e Alessandro De Agostini, internati militari in Germania. Per il primo, a ritirarle c’erano i figli Lorenzina Oppezzo e Giorgio Alicante; il pronipote Andrea Faraone per De Agostini che, dal campo di internamento, non fece mai ritorno, stroncato dai patimenti e dalle malattie prima della fine della guerra.

«Festeggiamo la nostra Repubblica in un momento di grande difficoltà - ha poi ricordato il sindaco in un breve intervento diffuso attraverso i social -. La città ha cercato di reagire con l'impegno di tutti e nel momento più difficile siamo riusciti a fare comunità lavorando insieme per costruire un futuro più sereno».