Cerutti, convocata l'asta. I posti di lavoro sono solo 30

È stata fissata l'asta per le aziende del gruppo Cerutti. Lo rendono noto i curatori, Ignazio Arcuri e Salvatore Sanzo, attraverso una nota nella quale "informano che con provvedimenti in data 01.06.2021 i Giudici Delegati delle Procedure Office Meccaniche Giovanni Cerutti S.P.A. e Cerutti Packaging S.P.A. con socio unico hanno autorizzato le operazioni di vendita dell’azienda di titolarità delle società fallite e degli ulteriori cespiti. La gara sarà celebrata su un Lotto Unico, al prezzo base d’asta di 5.000.000, in conformità all’offerta irrevocabile d’acquisto già pervenuta che prevede l’assunzione di 30 dipendenti. L’aggiudicatario del lotto unico avrà facoltà di acquistare anche un compendio di beni accessori e di locare l’immobile di Casale Monferrato, a condizioni economiche predeterminate. L’asta sarà celebrata il giorno 30 giugno alle ore 16 avanti i curatori presso lo studio dell’avvocato Salvatore Sanzo, sito in Milano in Via della Moscova 18. Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 29.06.2021 alle 11. Per tutte le condizioni e regole che disciplinano la procedura competitiva si rinvia all’avviso di gara pubblicato in forma integrale sui siti web pvp.giustizia.it, www.lcalex.it/asta-cerutti/, www.pbgsrl.it".

Il regolamento di vendita prevede espressamente la possibilità per tutti gli offerenti di avviare immediatamente il tavolo di trattativa sindacale, per il raggiungimento di accordi condizionati all’aggiudicazione. È altresì stato previsto che parte del prezzo sia destinata immediatamente agli indennizzi per i lavoratori, in conformità agli accordi sindacali che saranno auspicabilmente raggiunti. Nelle more è già stata presentata richiesta autorizzativa per il rinnovo della Cassa Covid per i mesi di maggio e di giugno.