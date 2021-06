Niente biglietto e generalità false: denunciata una 41enne

Viaggiava senza biglietto e, quando il personale di bordo ha chiesto i documenti per procedere alla sanzione, si è ripetutamente rifiutata di consegnarli e, quando alla fine si è decisa a fornire le proprie generalità, ha detto un nome falso.

Il personale Polfer di Santhià ha denunciato una 41enne nigeriana per false attestazioni. La donna a bordo di un treno regionale veloce sulla tratta Torino – Milano, sprovvista di titolo di viaggio, si è ripetutamente rifiutata di fornire le generalità al capotreno ai fini della regolarizzazione.

All’arrivo in stazione del convoglio, la donna è stata rintracciata e accompagnata in ufficio per un accurato controllo di polizia, durante il quale la stessa ha dichiarato le sue generalità. Essendo sprovvista di documenti, è stata sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica di Vercelli, dove è emersa la vera identità della viaggiatrice, diversa da quella dichiarata agli operatori.