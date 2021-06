Non c’è pace per i Rices: Rivarolo spegne i sogni vercellesi (58-56)

Continua il momento sfortunato dei Rices di Coach Galdi. Nonostante un avvio importante, contro una squadra ben costruita ed attrezzata come Usac Rivarolo, i vercellesi escono sconfitti per 58 a 56 dalla difficile e complessa trasferta. Il rammarico per i vercellesi c’è, la prima parte di stagione aveva fatto ben sperare; il girone di ritorno è stato davvero troppo duro ed ingeneroso contro i Rices. La partita di domenica 30 maggio è stata, come sempre, una battaglia ed un’altalena di emozioni. Gli ospiti hanno provato a fare la gara ma il cinismo (in particolar modo dei padroni di casa) sotto canestro ha fatto siglare la vittoria ad Usac Rivarolo. I Rices hanno avuto le occasioni per tornare vittoriosi ma non sono riusciti a sfruttarle, in particolar modo c’è il rimpianto per non aver gestito al meglio l’ultimo quarto. La partita è stata tirata, fisica e molto intensa che, come sempre, ha regalato un’altalena di emozioni importanti. I Rices vedono sparire la possibilità del terzo posto, un peccato: ma non si può dire che sia stata una stagione fallimentare. I tanti giovani, e le tante partite vinte di carattere, sono il risultato dell’ottimo lavoro svolto dalla società vercellese.

La cronaca della partita

L’avvio è uguale al solito copione che i Rices, da orami da diverse partite, propongono: Ghezzi vince palla a due e conquista il primo possesso della gara. Come spesso capita nel primo quarto, dopo pochi secondi effettivi di gioco, in contropiede, i vercellesi realizzano il primo canestro e si portano sul – meritato – vantaggio: Morello, in contropiede, realizza il momentaneo vantaggio. È il solito Morello l’uomo in più, nell’avvio di gara, dei Rices: 70 secondi di gioco, 0-4 Rices e tabellino che riporta solo il nome del numero 7. È solo dopo 90 secondi che Usac Rivarolo realizza il primo canestro della gara. Nei successivi minuti, dopo parecchi errori da parte di entrambe le formazioni, non si vedono canestri. Solo con un tiro libero, dopo quasi 4’ di gioco, accorcia Rivarolo. A 5’ dal suono della prima sirena il punteggio è basso (5-6) ma la gara è equilibrata. I padroni di casa passano, in vantaggio, dopo la realizzazione di una tripla di rara fattura: circa 3’ dalla fine e 11-10, padroni di casa in vantaggio per la prima volta durante il match. I ragazzi di coach Galdi reagiscono e, con orgoglio, nel finale, ribaltano il risultato: 13-15 e gara ancora tutta da vivere.

Il secondo quarto si apre con la prima marcatura, da parte dei padroni di casa che equivale al pareggio, dopo circa 60 secondi di gioco effettivo. I Rices tornano in vantaggio il minuto successivo grazie ad un tiro libero: a 8’ dal termine della seconda frazione di gioco il tabellone luminoso dice 15-16, tanti errori e gara quanto mai aperta. A metà secondo quarto però è Rivarolo a prende, con decisione, il largo: 22 a 19 e più precisione e cinismo, sotto canestro, da parte dei padroni di casa. La distanza di punteggio diventa, con il passare dei secondi, sempre più importante; Morello, però, è in bolla e mantiene vivi gli ospiti. A 180 secondi dal termine del secondo quarto il parziale dici +3 per Usac Rivarolo. Nei minuti, e secondi, finali, i Rices reagiscono bene – con grande orgoglio – e recuperano quello che stava diventando un importante vantaggio da parte dei padroni di casa: 28 a 26, partita davvero fisica caratterizzata più da errori che dallo spettacolo.

Il terzo quarto inizia sulla falsa riga dei primi secondi del secondo quarto: dopo circa 1’ di gioco ecco che i padroni di casa realizzano due punti e si portano, sul 30 a 26. Seppur il vantaggio non sia incolmabile, i Rices non riescono a pareggiare. Dopo 2’ di gioco, nella terza ripresa, i ragazzi di Galdi accorciano ma restano dietro: 30 a 28. L’agognato pareggio arriva dopo più di 180 secondi di gioco, ma dura davvero poco: Rivarolo si inventa un canestro esteticamente pregevole e, con un pelo di cinismo in più, si riportano in vantaggio. Alla metà esatta del terzo quarto, il parziale è di +3 a favore di Rivarolo. I Rices nei minuti successivi tornano in gara, realizzano i canestri alla pari dei padroni di casa ma non trovano, mai, la zampata per pareggiare o superare gli avversari. Rivarolo, però, non mostra un lato tenero ed a 120 secondi dalla sirena realizza 5 punti di fila: 41 a 36 e gara che, sembra, ormai compromessa. I Ragazzi di Galdi, però, non si demoralizzano e tornano all’attacco: a 30 secondi dalla sirena, 43 a 41 e parziale di solo due lunghezze. Rivarolo difende bene e tiene, con merito, il vantaggio a fine terzo quarto.

L’ultimo quarto illude, all’inzio, gli ospiti: 45 secondi di gara e (meritato) vantaggio da parte dei ragazzi di Coach Galdi; 45 a 46 e gara che, a differenza da quanto sembrava, ha ancora molte emozioni da regalare. Dopo 90 secondi di gioco Martinotti inventa un canestro d’astuzia e porta i suoi con un parziale di +3. Gli ospiti interpretano alla perfezione i primi minuti dell’ultima frazione di gioco. Tanto è vero che, Rivarolo, trova il primo canestro solo quando mancano 6.30’ al termine della gara. A 300 secondi esatti dalla sirena regna un perfetto equilibrio di gioco (nonostante il meritato vantaggio, di un punto, dei Rices). Gli ospiti perdono un pelo di cinismo sotto canestro: a 2.30 minuti dal termine la beffa. Rivarolo trova precisione, pareggia ed allunga (parziale di +3) in pochissimo tempo. A 24 secondi dallo scadere accorciano bene gli ospiti. 55 a 54 e gara che, potrebbe, regalare un finale non scontato. I Rices ci credono e realizzano due canestri importanti (come Rivarolo): 6 secondi dalla fine, 57 a 56 ed ultima possibilità per portarsi a casa il match. Purtroppo l’impressa non riesce, nei secondi finali la tripla di Martinotti non entra ed i Rices escono sconfitti: 58 a 56, gara tirata, fisica ed intensa che vede i padroni di casa conquistare il terzo posto.

L’intervista a Coach Galdi

«Purtroppo la matematica ci condanna, non possiamo più arrivare a giocarci il terzo posto. Non era con la partita di ieri che ci siamo giocati tutto, loro sono stati più bravi. Ci hanno condannato gli episodi, ci sono stati momenti dove i loro canestri più difficili sono entrati ed i nostri tiri sono stati sputati fuori dal ferro». Prosegue poi Coach Galdi andando ad analizzare la prossima gara casalinga: «A caldo, nell’immediato post gara, ho parlato con i ragazzi ed è giusto che si debba, nelle ultime due gare vincere ed onorare la società. Io, lo staff, i giocatori e la dirigenza dobbiamo trovare la vittoria nell’ultima casalinga. Meritiamo e meritano rispetto, abbiamo ed hanno fatto tutti dei sacrifici durante questa stagione anomala. Onoriamo le ultime gare come ci meritiamo».

Il tabellino del match

(13-15); (26-26); (43-41); (58-56)

Gagnone 2, Agoglia, Morello 15, Giordano, Raise 7, Liberali 1, Reiser 5, Cattaneo, Giromini 5, Martinotti 12, Ghezzi 9, Provera. All: GALDI