"Storie d'Acqua": prevendita per lo spettacolo di Vacis e Burruano

E’ con l’acqua, l’elemento che porta via tutto ciò che incontra al suo passaggio, che il teatro dell’Officina Anacoleti torna in scena, portando via dalla mente più di un anno di chiusure, assenze e mancanze.

Venerdì 4 giugno, alle ore 21, sul palco allestito nell’area dell’Antico Ospedale di Vercelli in occasione della Rassegna estiva “Metti una sera a Vercelli”, andrà in scena lo spettacolo “Storie d’Acqua – Meditazioni sul clima” di e con Gabriele Vacis affiancato da Christian Burruano, evento già in cartellone nella stagione teatrale 2020/2021 “NonTemporanea” dell’Officina Anacoleti.

Il co-interprete Christian Burruano, allievo a suo tempo di Vacis, ha interpretato ruoli sia in ambito cinematografico che teatrale diretto da registi quali Abel Ferrara, Dario Argento, Ricky Tognazzi, Luca Guadagnino, Liliana Cavani.

Questo progetto speciale nasce dall’esperienza dello spettacolo “Viaggiatori di pianura – tre storie d’acqua” con Natalino Balasso, lo stesso Burruano, Laura Curino e Lyiu Jin, che raccontava l’acqua come metafora della vita e simbolo di sorpresa e rinascita. Acqua del Mediterraneo, acqua del Polesine, acqua dello Tsunami, acqua dei mille posti attraversati o inondati, più o meno conosciuti: vicende terribili, dalle quali chi è riuscito a sopravvivere ha ricavato una nuova consapevolezza della precarietà umana ed ha trovato la forza per continuare a vivere.

Si tratta dell’ultimo tra i progetti che, da sempre, distinguono la figura artistica di Gabriele Vacis: instancabile ricercatore e sperimentatore del teatro e della realtà che lo circonda, autore di grandi progetti rivoluzionari e significativi, oltre che dal punto di vista artistico, anche dal punto di vista urbano, come, per citarne alcuni, P.A.C. Piano di Ambiente Culturale del 1984, un Piano Particolareggiato per il recupero di aree industriali dismesse a spazi culturali e definizione della viabilità e dell'uso delle aree pubbliche del centro storico della città di Settimo Torinese, Viaggio in Italia dall’anno 1986 al 1989, una rassegna coordinatrice di 14 festival estivi dal Trentino alla Sicilia, e Torino Spiritualità dal 2005.

Le normative vigenti precludono la possibilità di acquistare i biglietti in loco la sera dello spettacolo per tutti gli eventi della rassegna estiva. La prevendita è pertanto disponibile online - Vivaticket (anche con scelta del posto) attraverso https://www.vivaticket.com/it/biglietto/storie-d-acqua/156927 all'Officina Anacoleti in corso De Gregori 28 giovedì 3 giugno dalle 16 alle 19,30 venerdì 4 giugno dalle 16 alle 19 a 10 euro (+ 1,50 euro di diritti prevendita on line).

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Civico, via Monte di Pietà 15.