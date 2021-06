Mokaor, altra sconfitta. In campo serve più cattiveria

Ancora sconfitta la Mokaor che in casa con La Folgore perde altri tre punti, subendo un altro 3-0.

Le torinesi sono scese in campo molto più concentrate ed attente soprattutto nelle parti finali dei primi due set, vinte ai vantaggi, più per demerito bicciolano, che ha sprecato in modo banale i set point, che per propri meriti.

E’ ormai assodato che arrivati su punteggi di parità alla fine dei periodi, siano gli avversari ad avere la meglio sulla Mokaor, che banalmente o spreca in modo elementare le opportunità, oppure non sa chiudere le frazioni a proprio vantaggio.

D’altra parte se solo la giovane Marta Prinetti riesce ad arrivare in doppia cifra alla fine dell’incontro, diventa lapalissiano della sterilità degli altri attaccanti di ala in maglia bianconera, che hanno attaccato 68 palloni conquistando solo 19 punti.

Per l’ennesima volta con una maggiore cattiveria in campo e non con un atteggiamento da “timbrare il cartellino e basta “ si poteva fare certamente meglio.

Poi, il fatto di non provare a fare scendere in campo le giovani della panchina per cercare di ribaltare il trend da calma piatta visto, è comunque stato un altro errore della serata.

Dispiace inoltre per l’infortunio alla spalla di Patrucco che per cercare di salvare un’ennesima ricezione fuori dal campo, si è infortunata seriamente alla spalla destra che ha richiesto l’intervento della Croce Rossa per la corsa verso l’ospedale.

La prossima partita per la Mokaor vedrà le bianconere impegnate a Leinì contro le giovanissime padroni di casa che sino ad ora non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI – LA FOLGOSE MESCIA SAN MAURO 0-3 (24-26 26-28 20-25 )

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertolone, (5), Breda (L2),Patrucco (1), Comello (4), Leotta (8), Prinetti (15), Macellaro (3), Zambotti (7), Mastronardi, Borrini (1),Lupo Laura, Mosso, Palestrino, Paggi (L1).

ALL: Gherardi, Vigliani