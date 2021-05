Nel prossimo futuro sarà più economico produrre auto elettriche e pneumatici sostenibili

È diventato un desiderio quasi generale da parte dei paesi di aumentare la consapevolezza ecologica, attuando diverse misure per applicare e cambiare settori e strumenti inquinanti per le loro controparti ecologiche e altrettanto funzionali.

Questo è un passo molto importante da fare, perché oltre ad essere cambiamenti che ci favoriscono come consumatori per le sue grandi prestazioni, anche beneficiare l'ambiente.

Questo è un ideale che si sta diffondendo in tutto il mondo. Inoltre, può essere considerato come il migliore e il più necessario che si possa adottare oggi.

Sarà più economico produrre un'auto elettrica che una a benzina.

Attraverso un annuncio dato da BloombergNEF, ci informano che dopo aver studiato tutte le alternative riguardanti i veicoli, sono giunti alla conclusione che per il prossimo futuro potrebbero aumentare la vendita di veicoli elettrici .

Potrebbe sembrare impossibile, soprattutto a causa del suo prezzo elevato. Ma da quello che è riportato, questo è qualcosa che cambierebbe dalle prossime misure globali che iniziano a prendere, come la creazione di leggi contro l'inquinamento di CO2, che aumenterebbe la domanda di veicoli elettrici, abbassando i loro costi e aumentando la produzione.

Pirelli guarda al futuro: cerca di creare pneumatici sostenibili

Pirelli si unisce al movimento per generare prodotti ecologici. Dopo aver ricercato e sviluppato diversi metodi per arrivare alla formula giusta con cui ottenere un pneumatico sostenibile.

Il Forest Stewardship Council ha già approvato la nuova creazione progettata da Pirelli, dimostrando che il marchio ora ha un pneumatico che non danneggia l'ambiente .

Questa svolta è stata raggiunta utilizzando materiali come il ravon, che è un derivato della cellulosa e l'hevea brasiliensis, ovviamente questi due essendo di origine naturale.

Si potrebbe considerare che tutti questi nuovi pneumatici ecologici che stanno uscendo saranno incomparabili, ma è che l'ideale che si vuole raggiungere è che tutti i veicoli li incorporino definitivamente. Con il passare del tempo, questi saranno i pneumatici Pirelli economici , perché la domanda dovrebbe essere grande, tanto che il prezzo sarà molto più basso e facilmente accessibile.

Michelin punta a rendere tutti i suoi pneumatici neutrali al carbonio

Attualmente, tutte le marche si uniscono alla creazione di prodotti ecologici. Compresa la Michelin, che sta cercando per i suoi pneumatici di utilizzare materie prime naturali e quindi neutralizzare la produzione di carbonio nei loro pneumatici.

E questa non è solo una proposta di Michelin, questo era già qualcosa promosso dal Ministero Federale Tedesco per lo Sviluppo Economico, il cui obiettivo è che entro il 2050, la maggior parte dei pneumatici in funzione sarà fatta di materiali naturali con inquinamento zero.