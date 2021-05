"Se mai torni a veder lo dolce piano" : visita guidata alla mostra di mail art

Domenica 30 maggio alle 15 il museo Borgogna propone una visita guidata alla mostra di mail art "Se mai torni a veder lo dolce piano" a cura dell'Associazione Printmaking Vercelli. L'appuntamento è su prenotazione al numero 389.2116858. L’apertura della mostra è stata prorogata fino al prossimo 1 agosto.

Intanto sabato 29 maggio alcune sale del museo non saranno visitabili e nei giorni di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 giugno il Museo sarà chiuso per le riprese del progetto "Ciak" a cura della Film Commission Torino Piemonte e di Piemonte dal Vivo. Visite regolari, invece, in occasione della ricorrenza del 2 giugno: la pinacoteca darà aperta dalle 14.30 alle 17.30.